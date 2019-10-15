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Эксклюзив

Ирина Федишин раскрыла подробности своего райдера

Для украинской певицы важен комфорт в отелях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Ирина Федишин
Ирина Федишин
Фото: Иван Марчук

Украинская певица Ирина Федишин в эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle рассказала о требованиях к организаторам концертов и призналась, что обязательно должно быть в ее райдере.

Смотрите эксклюзивное интервью с Ириной Федишин:

Интервью с украинской певицей Ириной Федишин

График Ирины Федишин весьма плотный – она постоянно гастролирует по разным уголкам Украины и часто приезжает в Киев на съемки, хотя вместе со своей семьей проживает во Львове. Ее ритму жизни не позавидуешь – постоянные поездки на автомобилях, поездах и автобусах. Как призналась сама артистка, у нее нет особых требований к организатором, но ей важен комфорт в отелях, где она восстанавливается после концертов.

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"Мне не хочется пугать организаторов какими-то райдерами, а то я наслушалась историй о требованиях других артистов. Я понимаю, что есть определенный имидж и статусность, но нужно оставаться людьми. Для меня неважна температура номера и размер полотенец, но есть у меня маленькая прихоть – я люблю в отелях белую постель (смеется). Просто, когда ты большую часть своего времени находишься в отелях, хочется как следует отдохнуть и побыть в комфорте", – призналась Ирина Федишин.

Напомним, ранее Ирина Федишин показала свою маму и сыновей. Именно маме Лесе на время отсутствия Ирина доверяет детей – Юрия и Олега.

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