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Ирина Федишин рассказала, какие особые подарки получила на годовщину свадьбы

Сегодня, 08:00

Друзья певицы подарили им с мужем агат

Популярная певица Ирина Федишин откровенно рассказала, как они с мужем отметили 14-ю годовщину свадьбы в Болгарии и какими особыми подарками обменялись.

"Отпраздновали очень классно, потому что были только вдвоем – в таком очень тесном любовном кругу. Романтично – на берегу моря, муж подарил цветы, было шампанское, а потом к нам еще присоединились наши друзья – Виктор Бронюк с женой. Кстати, Виктор подарил мне специальный агатовый камень, потому что мы с мужем праздновали 14 лет вместе, а это агатовая свадьба", – рассказала Ирина Федишин за кулисами концерта "Музыкальная платформа. Украинская песня. Львов 2020", который зрители увидят 24 августа на телеканале "Украина".

Ирина Федишин с мужем
Ирина Федишин с мужем
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Также Ирина призналась, что романтики в их супружеской жизни хватает, однако этот день особенный, поэтому она всегда знает, что подарить любимому.

"Я подарила ему много поцелуев. У нас романтика ежедневно присутствует, а этот день достаточно особенный – в такие минуты хочется лишний раз сказать о том, что мы любим друг друга, поблагодарить за все, поэтому это теплый и очень личный день", – поделилась певица.

Как проводит карантин Ирина Федишин – смотрите видео:

Напомним, Ирина Федишин в ярком купальнике на пляже показала идеальную фигуру.

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