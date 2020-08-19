Ирина Федишин рассказала, какие особые подарки получила на годовщину свадьбы
Друзья певицы подарили им с мужем агат
Популярная певица Ирина Федишин откровенно рассказала, как они с мужем отметили 14-ю годовщину свадьбы в Болгарии и какими особыми подарками обменялись.
"Отпраздновали очень классно, потому что были только вдвоем – в таком очень тесном любовном кругу. Романтично – на берегу моря, муж подарил цветы, было шампанское, а потом к нам еще присоединились наши друзья – Виктор Бронюк с женой. Кстати, Виктор подарил мне специальный агатовый камень, потому что мы с мужем праздновали 14 лет вместе, а это агатовая свадьба", – рассказала Ирина Федишин за кулисами концерта "Музыкальная платформа. Украинская песня. Львов 2020", который зрители увидят 24 августа на телеканале "Украина".
Также Ирина призналась, что романтики в их супружеской жизни хватает, однако этот день особенный, поэтому она всегда знает, что подарить любимому.
"Я подарила ему много поцелуев. У нас романтика ежедневно присутствует, а этот день достаточно особенный – в такие минуты хочется лишний раз сказать о том, что мы любим друг друга, поблагодарить за все, поэтому это теплый и очень личный день", – поделилась певица.
Как проводит карантин Ирина Федишин – смотрите видео:
Напомним, Ирина Федишин в ярком купальнике на пляже показала идеальную фигуру.
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