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Ирина Федишин с мужем переболели коронавирусом: "Пили успокоительные"

Сегодня, 10:35

У супруга артистки болезнь прошла с осложнениями

Ирина Федишин присоединилась к армии знаменитостей, переболевших коронавирусом! Об этом певица эксклюзивно поделилась с программой "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" уже после того, как выздоровела.

"Не хотела об этом раньше рассказывать, когда мы болели. Потому что мало здесь приятного. Действительно трудно эмоционально, трудно психологически. Поэтому на данный момент не хотелось лишних вопросов", – призналась певица.

Как выяснилось, исполнительница заболела COVID-19 вместе со своим супругом – продюсером Виталием Човныком. И если у Ирины болезнь протекала относительно умеренно, без осложнений, то ее мужу было туго.

Ирина Федишин и Виталий Човнык
Ирина Федишин и Виталий Човнык
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Было двустороннее воспаление легких. И когда он пропил семь дней антибиотик, мы пошли сделали КТ, после чего выяснилось, что анализы ухудшились и воспаление увеличилось. Это нас очень напугало", – поделилась Ирина.

Федишин признается, что из-за паники, вызванной коронавирусом, кроме обязательных лекарств, ее семья пропила курс успокоительных. Как бы там ни было, но болезнь уже позади. А певица призывает всех – не быть равнодушными к пандемии и обязательно придерживаться всех правил безопасности.

Напомним, Роман Виктюк был госпитализирован с коронавирусом. Мы также сообщали, что у 44-летней Земфиры обнаружили коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус Ирина Федишин
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