Ирина Федишин снова стала "мамой": фото

Певица отправилась в США на таинство крещения

Ирина Федишин Фото: instagram.com/irynafedyshyn

32-летняя украинская певица Ирина Федишин, которая похвасталась пышной грудью в бикини, поделилась на своей странице в Instagram радостной новостью – артистка стала крестной мамой.

Смотрите видео об истории успеха Ирины Федишин:

Ко всему, исполнительница поделилась с подписчиками фотографиями с таинства крещения в Америке. На опубликованных кадрах украинская знаменитость позирует в окружении близких и трепетно держит на руках свою новоиспеченную крестную дочку по имени София.

11 Авг 2019 в 8:37 PDT INSTAGRAM (@irynafedyshyn)

"Наша семья стала больше! И теперь у меня есть крестница в Америке, Софийка. Пусть Бог бережет ее и подарит счастливую судьбу", — трогательно написала Ирина в социальной сети.

Также Ирина Федишин пояснила фанатам, что ее крестница является дочкой родного брата ее мужа – продюсера Виталия Човныка.

Отметим, не так давно Ирина Федишин, а также ее супруг и по совместительству продюсер Виталий Човнык попали в скандал. Накануне музыкальной премии "Золота Жар-птиця" певицу обвинили в накрутке голосов. Однако звездные супруги разобрались в ситуации и даже назвали вероятную виновницу произошедшего. Ею оказалась украинская певица.

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