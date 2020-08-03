Ирина Федишин в ярком купальнике на пляже показала идеальную фигуру: фото

Артистка с семьей отдыхает в Болгарии

Популярная украинская певица Ирина Федишин в который раз доказала, что она находится в отличной форме: артистка опубликовала фото, на котором позирует в ярком купальнике на пляже. Снимок Федишин разместила на своей странице в Instagram.

"Любите себя и помните, что каждая из вас – невероятная женщина!" – подписала фото Ирина.

Ирина Федишин Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Просто бомба", "Вау, какая вы шикарная", "Вы очень красивая", "Ирина, вы всегда прекрасны", "Волшебная женщина", – написали поклонники Ирины в комментариях к снимку.

Сейчас Федишин с мужем и сыновьями отдыхает на море в солнечной Болгарии. Артистка каждый день делится с подписчиками яркими фото и видео, рассказывая о красоте одного из старейших городов Европы – Несебр. В городе много старинных сооружений, которые были построены до нашей эры и сохранились до наших дней.

Ирина Федишин рассказала о своем отце – смотрите видео:

Напомним, недавно 33-летняя Ирина Федишин и ее супруг Виталий Човнык отмечали важное событие – 14 лет со дня свадьбы. В честь этого Ирина поделилась милым видео с супругом. Ранее Ирина Федишин восхитила образом в мини-вышиванке с трендовыми рукавами.

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