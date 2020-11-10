Ирина Федишин в ярком наряде устроила полет на воздушном шаре в центре Львова (фото)

Певица приняла участие в съемках собственного клипа

Украинская певица Ирина Федишин на днях устроила посреди Львова настоящее шоу: ради съемок нового клипа артистки в центре города надули огромный воздушный шар. В пышном желтом платье Ирина позировала как в корзине воздушного шара, так и на улицах родного Львова.

Фото со съемок Федишин опубликовала в Instagram. Несмотря на то, что сейчас уже почти середина ноября, Ирина снялась в новом клипе в ярком летнем образе. Своим подписчикам Федишин сообщила, что это были съемки видеоработы на песню "Обійми мене".

Ирина Федишин сняла клип во Львове Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Поклонники Федишин не на шутку обеспокоились здоровьем артистки, ведь сейчас на дворе осень, и погода совсем не летняя, а Ирина весь день снималась в легком платье.

"Ира, пожалуйста, берегите себя", "Ирина, берегите здоровье", "Одевайтесь теплее", – пишут подписчики Ирины под фото.

Ирина Федишин Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, Ирина Федишин впервые призналась, что они с мужем переболели коронавирусом. Мы также сообщали, что Ирина Федишин показала стройную фигуру в необычном наряде.

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