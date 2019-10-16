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Эксклюзив

Ирина Федишин заговорила о пополнении в семье

Украинская певица готова в третий раз стать мамой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Ирина Федишин
Ирина Федишин
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Популярная украинская певица Ирина Федишин, у которой достаточно плотный гастрольный график, задумывается о пополнении в семье. О планах на третьего ребенка 32-летняя артистка рассказала эксклюзивно Сегодня.Lifestyle.

Смотрите эксклюзивное интервью с Ириной Федишин:

Интервью с украинской певицей Ириной Федишин

Отметим, что в браке со своим мужем и продюсером Виталием Човныком Ирина воспитывает двух сыновей – Юрия и Олега. Несмотря на максимальную загруженность, певца задумывается о пополнении в семье. Более того, она хочет родить девочку. По словам артистки, в жизни нет ничего важнее семьи и деньги со славой не заменят родных людей. Поэтому готова на время отодвинуть на второй план концертную деятельность ради третьей беременности.

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"Мы думаем об этом. У меня два сына, и я была бы счастлива быть мамой еще и девочки. Но там сверху руководит и решает все Господь. Иногда нам чего-то хочется, но получается по-другому. Поэтому нужно эту жизнь воспринимать такой, какая она есть. Неважно, мальчик будет или девочка. Это все равно счастье", – откровенно призналась Ирина.

Также украинская певица раскрыла Сегодня.Lifestyle подробности своего райдера.

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