Ирина Горовая откровенно рассказала об отношениях с Потапом

Горовая также рассказала о начале сотрудничества с экс-мужем

Ирина Горовая Фото: instagram.com/gorovaya_irina

В откровенном интервью каналу "Украина" в программе "Кава з перцем" Ирина Горовая, продюсер и успешная бизнесвумен, рассказала о своих отношениях с бывшем супругом Потапом (Алексеем Потапенко), о том, как она справляется с бизнесом и общается ли с первым мужем.

Ирина Горовая. Интервью "Кава з перцем"

"Я познакомилась с замечательным, прекрасным, талантливым Алексеем Потапенко, влюбилась в него по уши. Мне было лет 25 где-то, ему было 19", – вспоминает Ирина. Ведущая отметила, что тогда продюсер еще была замужем и с ребенком на руках (В первый раз Горовая вышла замуж в 16 лет).

"На бумаге я была замужем, но мы уже... это чисто юридическая такая была условность. Но мы сначала дружили. А потом дружба между мужчиной и женщиной невозможна, и все-таки у нас получился роман. С мужем нас уже ничего не связывало".

Оказалось, что Потап дружил с первым мужем Ирины: "И сейчас дружит, мы все дружим и у нас вообще такая большая итальянская семья. И в общем-то закончила свою карьеру в банке и естественно когда я уже со своим багажом и знаниями думала, хочу ли я возвращаться в банк, либо я хочу что-то другое, я предложила Потапу – давай я буду тебя помогать".

Ирина Горовая и Потап с сыном Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Горовая также вспомнила начало сотрудничества с Алексеем Потапенко: "Он конечно сопротивлялся, говорил: "В смысле, ты своими грязным банковскими руками будешь прикасаться ко мне, солнцу, которое общается с космосом? Ты меня в рамки не поставишь". Я говорю: "Нет, но я давай попробую. Потихонечку. И так потихонечку мы создали свою компанию".

В этой компании Потапу досталась творческая часть, а вот Ирина – ответственная за все вопросы, связанные с деньгами. В 1999-м они поженились, а в 2008-м на свет появился их совместный сынишка Андрей! Тогда личное не мешало, а наоборот – помогало сворачивать горы! Вместе супруги открыли такие группы, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", певиц Мишель Андраде и Ингрет!

Был период, когда известную бизнесвумен и продюсера Горовую в СМИ называли просто "бывшая жена Потапа".

Ведущая поинтересовалась у Ирины, не задевал ли ее этот факт: "Если я была женой Потапа, меня это не цепляло. Наверно, это какие-то комплексы внутренние, когда ты прячешься за большой спиной и через нее управляешь. Это был мой такой длительный путь и так было проще – выставлять вперед Лешу, уже он там пришел, сказал – э, привет. И тут раз я – здравствуйте, человечек из чемоданчика. И решаю вопросы", – отметила Ирина.

Ирина Горовая с детьми Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"И сейчас абсолютно я самостоятельный бренд, я знаю, что приходя в любые двери, меня знают уже".

Оказывается, между звездным супругами пробежала черная кошка. В 2016-м они рассказали о том, что больше не являются супругами. При этом добавили, что пять лет скрывали, что не живут вместе!

"Когда оно в таком еще...когда раночка открыта, какая бы она ни была – большая или маленькая, когда появляются третьи лица в этом всем, правда, они могут изменить ход событий. Все-таки есть вещи, которые не хочется читать. Есть вещи, которые не хочется выносить. У нас есть дети, есть партнеры, есть какие-то истории".

Ранее Ирина Горовая рассказала о пополнении в семье.

Мы также писали о том, что Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом.

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