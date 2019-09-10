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Ирина Горовая рассказала об интересной особенности Потапа

Экс-супруга Потапа поделилась подробностями жизни с ним

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Ирина Горовая назвала особенность Потапа

Звезды, как и непубличные люди, тоже имеют специфические особенности, среди которых – храп! Так, украинский продюсер и экс-супруга Потапа призналась, что артист частенько храпит. Долгих 15 лет Ирина Горовая терпела ночные трели своего мужа Потапа. Однако, как заявила сама Ирина, такая мужская особенность ее не смущает.

"Ой, да. Последний храпун – это был Алексей Потапенко, бывший муж и нынешний партнер, и я счастлива, что так случилось, потому я спокойно сплю", – говорит Ирина.

Однако некоторое время Горовая все-таки пыталась бороться с храпом возлюбленного, правда, безрезультатно.

Потап
Потап
Фото: instagram.com/realpotap

"Ногами боролась, руками, кулаками. Закрывала нос, говорил – встань. Уходила. А как ты можешь бороться? Там какие-то штучки – подуй в ухо, пощекочи за нос – они только на 5 минут действуют", – признается продюсер.

Кроме того, Горовая также вспомнила курьезный случай, который произошел на борту самолета. Фанатка звезды попросила соседей поменяться местами, чтобы сидеть ближе к своему кумиру. Но, когда Потап с товарищем задремали, девушка об этом пожалела.

"Они вдвоем так храпели, что нам казалось, что самолет падает. Это было очень смешно", – вспоминает Горовая.

Храп – особенность не только Потапа. Какими признаниями удивили Слава Соломка, Kishe, травести-дива Монро, Слава Каминская и другие знаменитости – смотрите в сюжете "Зіркового шляху".

Напомним также, ранее Потап с экс-женой устроили сыну настоящий праздник.

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