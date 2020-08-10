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Ирина Монатик показала романтичное фото со звездным мужем

Сегодня, 13:16

Супруги редко публикуют совместные снимки в Сети

Супруга известного украинского певца MONATIK Ирина Монатик, которую заподозрили в третьей беременности, поделилась романтичным фото с празднования своего дня рождения. На снимке она запечатлена вместе со своим звездным мужем Дмитрием.

Ирина и Дмитрий редко публикуют в социальных сетях фотографиями, на которых они запечатлены вдвоем. Потому каждое редкое фото вызывает и их поклонников много положительных комментариев.

Так, в Instagram-аккаунте Ирины Монатик появилось фото, на котором Ирина в украшенной огоньками и свечками беседке позирует в объятиях MONATIK.

MONATIK с женой Ириной
MONATIK с женой Ириной
Фото: instagram.com/irinamonatik

"От всей души желаю каждому найти своего человека и прожить жизнь вашу, как невероятное путешествие, наполненное различными событиями, и, самое важное, взаимной любовью. MONATIK люблю тебя и благодарю за каждую прожитую минуту", – написала она в подписи к публикации.

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В комментариях пару засыпали комплиментами ,а сам артист признался любимой в чувствах: "Люблю больше вселенной! Важнейшее".

Что MONATIK делал на церемонии Brit Awards, смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее жена MONATIK похвасталась подарком певца на годовщину свадьбы. 2 июня пара отметила важную дату.

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