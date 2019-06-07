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Ирина Шейк и Брэдли Купер больше не живут вместе – СМИ

Звездные супруги приняли окончательное решение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:30
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Фото: Getty Images

После появления в СМИ информации о разводе супермодели Ирины Шейк и знаменитого голливудского актера Брэдли Купера также стало известно, что одна из самых красивых пар Голливуда больше вместе не живет. Слухи о том, что у супруги переживают не самый лучший период в отношениях, появились уже давно. Инсайдеры подчеркивают, что они не счастливы вместе и пытаются наладить отношения только ради 2-летней совместной дочери Леи.

Смотрите видео о том, что СМИ сообщили о беременности Леди Гаги от Брэдли Купера:


Как сообщает издание The Sun, отношения между Купером и Шейк остыли. Модель уже переехала из особняка голливудского актера в Лос-Анджелесе в свой дом.

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"Отношения между ними становятся все холоднее. Это продолжалось в течение нескольких месяцев. Ирина решила, что будет лучше, если она переедет к себе. Похоже, что их отношения не сложились", - рассказал инсайдер.

Напомним, что в последний раз пару видели вместе на красной дорожке церемонии "Оскар 2019". К слову, несколько месяцев назад Ирина Шейк дала откровенное интервью, в котором призналась, почему предпочитает не комментировать отношения с Брэдли Купером.

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Источник: The Sun
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