Ирина Шейк и Брэдли Купер на грани развода – СМИ

Самая красивая пара Голливуда расходится

Брэдли Купер и Ирина Шейк Фото: AFP

Звездный брак супермодели Ирины Шейк и знаменитого голливудского актера Брэдли Купера на гране разрыва. Слухи о том, что у супруги переживают не самый лучший период в отношениях, появились уже давно. Инсайдеры подчеркивают, что они не счастливы вместе и пытаются наладить отношения только ради 2-летней совместной дочери Леи.

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Как сообщает издание Page Six со ссылкой на собственный источник, звездная пара пытается спасти отношения ради двухлетней дочери Леи.

"Они пытаются помириться ради своей дочери. Но на самом деле все плохо. Никто не счастлив. Отношения висят на волоске", – рассказал инсайдер.

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Отметим, что Брэдли Куперу даже приписывали роман с коллегой по сцене – актрисе и певице Леди Гаги, но оказалось, что это лишь выдумки поклонников.

Напомним, что в последний раз пару видели вместе на красной дорожке церемонии "Оскар 2019". К слову, несколько месяцев назад Ирина Шейк дала откровенное интервью, в котором призналась, почему предпочитает не комментировать отношения с Брэдли Купером.

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