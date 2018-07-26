Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой

Модель показала пресс и получила сотни восторженных комментариев от поклонников

Ирина Шейк. Фото: AFP

32-летняя знаменитая модель Ирина Шейк в очередной раз показала соблазнительную фигуру. На снимке, опубликованном в ее Instagram-аккаунте, она позирует в наборе от итальянского бренда нижнего белья Intimissimi.

Ирина Шейк Фото: instagram.com/irinashayk

"Я в восторге от моего нового бра от Intimissimi", – прокомментировала фото модель.

Ирина Шейк Фото: instagram.com/irinashayk

В комментариях к фото Ирина получила сотни комплиментов в адрес ее подтянутой фигуры: "Вдохновляет!", "Замечательная", "Ты супер, очень красивая", "Фигура – мечта", "Прекрасно выглядите", "А я вообще-красивее этой женщины в жизни не видела".

Напомним, Ирина Шейк показала горячее фото в купальнике. Как сообщила модель в подписи к фото, на ней одет белый слитный купальник из эксклюзивной коллекции от "ангела" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол "Tropic of C".

Ранее Ирина Шейк уже публиковала фото в купальнике и без макияжа.