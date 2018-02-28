Ирина Шейк показала фигуру в рекламе нижнего белья

32-летняя супермодель Ирина Шейк восхитила своих поклонников новыми фото. Знаменитость опубликовала снимки в нежном шелковом топе от марки Intimissimi. Ирина сотрудничает с этим брендом и ранее уже публиковала соблазнительные фото в белье и купальнике. Поклонники засыпали модель комплиментами в комментариях: "Красавица", "самая красивая женщина на свете", "Тебе идет этот наряд, очень красивое белье, как и ты!".

Фото: instagram.com/irinashayk

instagram.com/irinashayk

Ранее Ирина приняла участие в рекламной кампании спортивного бренда Nike. На фото Ирина в черной куртке, купальнике и высоких сапогах позирует на фоне морского пейзажа.

Не так давно с Ириной Шейк произошел небольшой конфуз. На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ немецкого модельера Филиппа Плейна, главной звездой которого стала Шейк. Во время показа девушка шла по подиуму в облегающем комбинезоне с огромным роботом под руку. Прямо во время дефиле сексуальный наряд Шейк разошелся по шву.