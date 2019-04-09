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Ирина Шейк показала идеальную фигуру в бикини

На снимках модель позирует без макияжа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:12
Ирина Шейк
Ирина Шейк
Фото: AFP

33-летняя супермодель Ирина Шейк продолжает радовать поклонников на странице в Instagram сексуальными фото. Теперь звезда опубликовала несколько снимком, на которых демонстрирует аппетитные формы стройной фигуры в бикини. Как сообщила сама Ирина, купальник на ней – от итальянского дизайнера Риккардо Тиши.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
Фото: instagram.com/irinashayk

Отметим, что модель часто публикует фото без макияжа. На данных снимках Ирина позирует без грамма косметики. Ее естественной красотой восхищаются сотни тысяч поклонников.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
Фото: instagram.com/irinashayk

"Богиня", "Красавица", "Неземная красотка", "Восхитительная", "Невероятная красавица, фигура – шик", "Вот это фигура", "Ирина, вы прекрасны! Фигура просто супер!", "Шейк – лучшая модель", "Милашка", "Вот, что значит  – натуральная красота", "Только заметила, что ты без макияжа! Очень красивая", – пишут поклонники Ирина в комментариях под фото.

Напомним, Ирина Шейк похвасталась платьем в цветочный принт. Декорированное множеством оборок платье при движении оголяет ноги и плечи. Волосы голливудская модель собрала в низкий пучок, а весенний look довершила черными босоножками на высоких каблуках.

Напомним, ранее Ирина Шейк появилась на красной дорожкепремии BAFTA 2019 не в традиционном вечернем платье, а в смокинге. Модель надела его на голое тело, аккуратно собрав волосы на затылке. 

Смотрите видео о самых дорогих купальниках мира:

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Источник: Сегодня
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