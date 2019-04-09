Ирина Шейк показала идеальную фигуру в бикини
На снимках модель позирует без макияжа
33-летняя супермодель Ирина Шейк продолжает радовать поклонников на странице в Instagram сексуальными фото. Теперь звезда опубликовала несколько снимком, на которых демонстрирует аппетитные формы стройной фигуры в бикини. Как сообщила сама Ирина, купальник на ней – от итальянского дизайнера Риккардо Тиши.
Отметим, что модель часто публикует фото без макияжа. На данных снимках Ирина позирует без грамма косметики. Ее естественной красотой восхищаются сотни тысяч поклонников.
"Богиня", "Красавица", "Неземная красотка", "Восхитительная", "Невероятная красавица, фигура – шик", "Вот это фигура", "Ирина, вы прекрасны! Фигура просто супер!", "Шейк – лучшая модель", "Милашка", "Вот, что значит – натуральная красота", "Только заметила, что ты без макияжа! Очень красивая", – пишут поклонники Ирина в комментариях под фото.
Напомним, Ирина Шейк похвасталась платьем в цветочный принт. Декорированное множеством оборок платье при движении оголяет ноги и плечи. Волосы голливудская модель собрала в низкий пучок, а весенний look довершила черными босоножками на высоких каблуках.
Напомним, ранее Ирина Шейк появилась на красной дорожкепремии BAFTA 2019 не в традиционном вечернем платье, а в смокинге. Модель надела его на голое тело, аккуратно собрав волосы на затылке.
Смотрите видео о самых дорогих купальниках мира:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram