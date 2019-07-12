Ирина Шейк после разрыва с Брэдли Купером поговорила о браке

Супермодель дала откровенное интервью

Ирина Шейк Фото: instagram.com/irinashayk

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. На днях пресса сообщила вероятную причину разрыва. По информации СМИ, на отношения пары повлияла женщина, и это не Леди Гага.

Смотрите видео об отношениях и расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера:

А недавно Ирина Шейк дала интервью изданию Harper's Bazaar. Супермодель прокомментировала повышенный интерес к ее личной жизни.

"Я думаю, что это просто человеческая сущность: у вас не может быть чего-то, вы хотите это иметь. Есть некий занавес, который вы хотите открыть. Думаю, это любопытство", – считает она.

Ирина Шейк также рассказала, как относится к браку. По словам Ирины, она верит в брак, но никогда не станет призывать кого-то официально оформить отношения. "Все смотрят на это по-своему. Верю ли я в брак? Да, конечно. Я не из тех, кто против него".

Брэдли Купер, Ирина Шейк и их дочь Леа Фото: Getty Images

Стало также известно, что Ирина Шейк – не из тех женщин, которым нравится общение в сети. Супермодель уверена: если хочешь поужинать с девушкой – просто возьми телефон, позвони и пригласи ее. Звезда не намерена тратить свое время на переписки, которые ни к чему не приводят.

"Я действительно верю, что если вы хотите поужинать с кем-то, не нужно отправлять им сообщения. Вы просто берете телефон, звоните и говорите: "Давай поужинаем".

Но на данный момент Ирина Шейк сосредоточена на своей дочери Леа и обосновывается в Вест-Виллидж (Манхэттен), куда она переехала, как известно, в одиночку.

Ранее мы также писали, что Брэдли Купер после расставания с Ириной Шейк забрал дочь.

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