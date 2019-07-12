Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ирина Шейк после разрыва с Брэдли Купером поговорила о браке

Супермодель дала откровенное интервью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Ирина Шейк
Ирина Шейк
Фото: instagram.com/irinashayk

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. На днях пресса сообщила вероятную причину разрыва. По информации СМИ, на отношения пары повлияла женщина, и это не Леди Гага.

Смотрите видео об отношениях и расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера:

А недавно Ирина Шейк дала интервью изданию Harper's Bazaar. Супермодель прокомментировала повышенный интерес к ее личной жизни.

"Я думаю, что это просто человеческая сущность: у вас не может быть чего-то, вы хотите это иметь. Есть некий занавес, который вы хотите открыть. Думаю, это любопытство", – считает она.

Ирина Шейк также рассказала, как относится к браку. По словам Ирины, она верит в брак, но никогда не станет призывать кого-то официально оформить отношения. "Все смотрят на это по-своему. Верю ли я в брак? Да, конечно. Я не из тех, кто против него".

Брэдли Купер, Ирина Шейк и их дочь Леа
Брэдли Купер, Ирина Шейк и их дочь Леа
Фото: Getty Images

Стало также известно, что Ирина Шейк – не из тех женщин, которым нравится общение в сети. Супермодель уверена: если хочешь поужинать с девушкой – просто возьми телефон, позвони и пригласи ее. Звезда не намерена тратить свое время на переписки, которые ни к чему не приводят.

"Я действительно верю, что если вы хотите поужинать с кем-то, не нужно отправлять им сообщения. Вы просто берете телефон, звоните и говорите: "Давай поужинаем".

Но на данный момент Ирина Шейк сосредоточена на своей дочери Леа и обосновывается в Вест-Виллидж (Манхэттен), куда она переехала, как известно, в одиночку. 

Ранее мы также писали, что Брэдли Купер после расставания с Ириной Шейк забрал дочь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
СМИ: Брэдли Купер и Леди Гага выступят вместе на известном фестивале Сексуальная Ирина Шейк показала, как проводит время без Брэдли Купера "А где Брэдли?": Леди Гага резко прокомментировала роман с актером
Ирина Шейк брэдли купер разводы звезд
Реклама

Новости партнеров

Кабачковые оладьи с сыром и чесноком
Кабачковые оладьи с сыром и чесноком
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Екатерина Климова впервые прокомментировала развод
Екатерина Климова впервые прокомментировала развод
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram

Популярные статьи

Сегодня, 10:19Fun

Петра и Павла 2019: подборка красивых открыток и картинок

Сегодня, 09:39Events

Праздник Петра и Павла 2019: что нельзя делать

Сегодня, 09:20Fun

12 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 08:01Events

Лучшие поздравления с днем Петра и Павла открытки, стихи и смс

Сегодня, 07:17Events

Сегодня праздник Петра и Павла: история и традиции дня

Вчера, 19:41Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:09Шоу-бизнес

46-летняя Наташа Королёва показала "голое" фото и обратилась к Лободе

Вчера, 10:26Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Вчера, 08:03Fun

Любители поесть: 15 смешных фото котов с едой

Вчера, 06:43Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 11 июля: все знаки зодиака

10 июляШоу-бизнес

Меган Маркл в повседневном наряде запечатлели с сыном Арчи: редкие кадры

10 июляFun

Петра и Павла 2019: приметы и обычаи праздника

10 июляТехно

На Марсе обнаружили странный объект: уфологи в ярости

9 июляTravel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

9 июляШоу-бизнес

На стиле: Надя Дорофеева показала фото с мамой

Новости партнеров

«Перед операцией думал, что будет с родными, если меня не станет»
«Перед операцией думал, что будет с родными, если меня не станет»
Злокачественные опухоли кожи. Что должно насторожить человека?
Злокачественные опухоли кожи. Что должно насторожить человека?
Блюдо дня: голубцы-пятиминутка
Блюдо дня: голубцы-пятиминутка
Какая худенькая: 36-летняя Ксения Бородина показала фигуру
Какая худенькая: 36-летняя Ксения Бородина показала фигуру
Одиночество, инсульт и алкоголизм Игоря Старыгина
Одиночество, инсульт и алкоголизм Игоря Старыгина
"Конец эпохи": киевляне и гости столицы остались без перепички
Делай тело: как сжечь жир на животе
Делай тело: как сжечь жир на животе
Сувора, але ефективна 5-ти денна дієта Клаудії Шиффер
Сувора, але ефективна 5-ти денна дієта Клаудії Шиффер
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь