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Ирина Шейк завела роман с голливудским сердцеедом – СМИ

Модель была замечена на улицах Нью-Йорка

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:30

Российскую модель Ирину Шейк, которая летом 2019 года рассталась с отцом своей трехлетней дочери Брэдли Купером, закрутила роман с известным голливудским сердцеедом.

34-летний Вито Шнабель не имеет прямого отношения к голливудскому шоу-бизнесу, но у него были отношения с актрисами Деми Мур, Лив Тайлер, Эмбер Херд, супермоделями Эль Макферсон и Хайди Клум. Почти всего его дамы сердца были старше.

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Но с Ириной они ровесники. Арт-дилер Вито — сын известного американского режиссера Джулиана Шнабеля, (создателя фильма "Скафандр и бабочка", получившего награду за лучшую режиссуру на 60-м Каннском фестивале).

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Как сообщает издание Daily Mail, Шнабеля и Шейк заметили вместе в Нью-Йорке. Они нарушили правила изоляции, не соблюдая необходимой дистанции, звезды вместе зашли в квартиру Вито на Манхэттене.

Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о совместной опеке над дочерью, смотрите подробности:

Напомним, что Брэдли Куперу сейчас приписывают роман с главной героиней известного сериала "Большая маленькая ложь" Лорой Дерн.

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