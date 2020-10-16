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Ирина Сопонару о коронавирусе: "Болела каждая клеточка тела"

Сегодня, 19:06

Артистка рассказала о своих симптомах COVID-19

Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару переболела коронавирусом. Этой неприятной новостью артистка эксклюзивно поделилась с программой "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина".

"Все так невинно начиналось, как простуда. А потом – отсутствие вкуса и запаха, очень болело тело, прямо за стены держалась, каждая клеточка тела болела", – говорит Сопонару.

Ирина Сопонару
Ирина Сопонару
Фото: instagram.com/irinasoponaru

Но ровно через неделю болезнь отступила, и тест Ирины показал отрицательный результат. Сейчас Сопонару здорова и уже вернулась к работе.

Отметим, что коронавирусом успели переболеть многие звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, Алена Шоптенко, Камалия со своей семьей, Никита Ломакин, Владимир Остапчук, Позитив из группы "Время и Стекло", актриса Анна Саливанчук и многие другие.

Сегодня также стало известно, что от осложнений COVID-19 умер известный украинский блогер-силач Дмитрий Стужук. Мужчине было 33 года, у него осталось трое детей.

Мы также сообщали, что фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин переболел COVID-19.

Ирина Сопонару рассказала о коронавирусе – смотрите сюжет:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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