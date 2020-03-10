Исхудавшая и на костылях: дочь Анджелины Джоли впервые после операции появилась на публике

13-летняя Шайло перенесла операцию на бедре

Голливудская знаменитость Анджелина Джоли сделала откровенное признание. Оказывается, что два последних месяца обернулись для ее дочерей настоящим испытанием. Первой под нож хирурга попала 15-летняя Захара, а позже из-за проблем с бедром была прооперирована и 13-летняя Шайло. По какой причине у девочек произошли проблемы со здоровьем, актриса не рассказала.

Впервые после сложной операции Шайло появилась на публике. Фотографам удалось запечатлеть девочку на костылях. Отметим, что дочка Анджелины Джоли и Брэда Питта изъявила желание сменить пол. Звездные родители приняли решение дочери и разрешили принимать ей гормоны.

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Как сообщает Time, в палате с девочкой все время находились ее звездные родители. Сколько времени понадобится на реабилитацию, пока неизвестно.

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Напомним, ранее в беседе с журналистами Harper's Bazaar Анджелина Джоли заговорила о бывшем муже Брэде Питте, планах на будущее, отношениях с детьми и внутренних переживаниях.

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