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"Искра вспыхивает": Брэд Питт раскрыл подробности личной жизни после развода

Голливудский актер признался, что его сердце свободно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Брэд Питт
Брэд Питт
Фото: Getty Images

Голливудский актер Брэд Питт, у которого непростые отношения с бывшей супругой Анджелиной Джоли, впервые после развода откровенно рассказал о своей личной жизни.

Анджелина Джоли выдвинула ультиматум Брэду Питту. Подробности в видео:

55-летняя звезда фильма "Однажды в Голливуде" в интервью изданию The New York Times признался, что на данный момент его сердце свободно. Но после расставания с голливудским секс-символом он время от времени влюблялся.

"Не знаю, скольких женщин и свиданий мне приписывали за последние два-три года, но все это – ложные слухи. Я не избегаю романов, но и не ищу их намеренно. Время от времени какая-то искра вспыхивает, я чувствую влюбленность, но не уверен, что это имеет большое значение", – признался бывший супруг Анджелины Джоли.

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Также актер признался, что уже больше 15 лет не читает новости в прессе о своей персоне. С его слов, журналисты часто перекручивают информацию о нем и выдают много неправды: "Я перестал читать всю прессу с 2004-го года. Не только отзывы. Я имею в виду любой глянец".

Напомним, что ранее Брэд Питт заговорил о примирении с Анджелиной Джоли.

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