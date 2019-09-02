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30-летняя певица погибла во время выступления на сцене

Джоанна Сайнс получила смертельные травмы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Джоанна Сайнс
Джоанна Сайнс
Фото: Instagram.com

Популярная в Испании певица Джоанна Сайнс трагически погибла, выступая на одной сцене с коллективом Super Hollywood Orchestra. К слову, на днях у берегов Сардинии утонул лучший друг Арнольда Шварценеггера.

Также смотрите в нашем видео историю оперного певца, который погиб на Донбассе:

Как сообщает австралийский ресурс news.com.au, во время выступления 30-летней артистки взорвался пиротехнический картриджи и попал ей прямо в живот.

В результате происшествия девушка на глазах у зрителей упала и потеряла сознание. Ее срочно госпитализировали, но в больнице Джоанна скончалась от нанесенных травм.

На странице коллектива Super Hollywood Orchestra в Facebook опубликована новость о трагической гибели звезды. Фанаты приносят соболезнования родным и близким с связи со смертью Джоанны Сайнс. Певица была главной танцовщицей и хореографом коллектива.

Напомним, в США скончался американский актер Джим МакМуллан. Причиной смерти 82-летнего актера стало осложнение болезни – бокового амиотрофического склероза (болезнь моторных нейронов).

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