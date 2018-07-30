Исполнитель роли Чонкина Виталий Салий: "Войнович в душе был еще тем хулиганом"

Писателя Владимира Войновича называли "литературным снайпером", а сам он мечтал о фильме "Москва 2042"

Владимир Войнович и Виталий Салий. Фото: из личного архива В. Салия

В ночь на субботу, 28 июля, мир покинул легендарный писатель, драматург и диссидент Владимир Войнович. По словам родных, его сразил сердечный приступ, а скорую вызвали слишком поздно. Автору знаменитой трилогии о солдате Иване Чонкине и антиутопического романа "Москва 2042" было 85. Уже сегодня в Москве пройдет прощание с писателем. Похоронят его на Троекуровском кладбище.

Для многих советских людей Войнович стал примером редкой личной свободы и гражданского мужества. Его часто называли "литературным снайпером" — за блестящую сатиру, которая высмеивала соцреалистические штампы и сформировала взгляды и вкусы целого поколения читателей.

Родившись в Душанбе, в семье журналиста, маленький Володя с детства знал, что свяжет свою жизнь с литературой, хотя и перепробовал перед этим множество профессий. Детство и юность Войновича прошли в Запорожье, в армии он служил в Джанкое, а поступать в Литинститут уехал в Москву. Там же к нему пришла первая слава: он стал известен после выхода песни "Четырнадцать минут до старта", написанной на его стихи. Впоследствии именно эта песня стала неофициальным гимном всех космонавтов и ее публично напевал сам Хрущев.

Владимир Войнович Фото: Getty

Но главной победой, "книгой жизни" Войновича, стал легендарный роман о Чонкине ("Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина"). Хотя комическое произведение, написанное во времена строгой цензуры, обернулось для автора совсем нешуточными последствиями.

Последний раз в Украине Войнович был в 2015 году, уже после Революции достоинства, которую он активно поддержал. "У меня есть родственники в Запорожье. Не очень близкие по крови, но очень близкие по духу", — говорил он в одном из последних интервью. Писатель был трижды женат, у него две дочери и был сын, который в марте этого года скончался от инфаркта (Павлу Войновичу было 56).

СОЗДАЛ РОМАН-АНЕКДОТ. За свои "Приключения Чонкина", где, по мнению тогдашних критиков, очернялся облик советского солдата, Войновича исключили из Союза писателей, в 1980 году выслали из страны, а год спустя и вовсе лишили советского гражданства. Около 12 лет писатель жил за рубежом (Германия, Штаты) и только с развалом Союза вернулся обратно.

ПРЕДСКАЗАЛ БУДУЩЕЕ. Другой его роман — "Москва 2042" — тоже наделал немало шума. В центре истории, опубликованной еще в 1986 году, — писатель-эмигрант, который неожиданно получает возможность полететь в Москву 2042 года и в результате оказывается организатором новой революции.

Часть событий, предсказанных Войновичем в романе, неожиданно сбылась: например, то, что Россией будет править резидент советской разведки в Германии. К слову, Москва в романе обнесена шестиметровым забором с колючей проволокой и автоматчиками.

Фото: из личного архива В. Салия

В последнем интервью писатель высказывал желание, что был бы не прочь, если бы его роман экранизировали. "Я думаю об экранизации, хотел бы, чтобы она состоялась. Мне кажется, это было бы очень своевременно. Но хотелось бы, чтобы это был иностранный режиссер".

Всего существует шесть киноэкранизаций по Войновичу. Но не менее популярны постановки по его романам и в театре. Так, в 2009 году в столичном Театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра вышел спектакль "Играем Чонкина", в котором главную роль сыграл Виталий Салий. Тогда на премьеру приехал сам Войнович. "Помню, я очень переживал. Первая главная роль — и сразу играть перед автором! — рассказал "Сегодня" Виталий. — Спектакль Владимиру Николаевичу понравился, он очень тепло отозвался о нашей работе. Ему импонировал свободный, игровой дух постановки. Мне вообще показалось, что хотя он внешне и выглядел достаточно серьезным, в душе был еще тем хулиганом! В конце общения он благословил наш спектакль на долгие годы жизни. А книгу мне подписал со словами: "Лучшему Чонкину Киева". Так как до этого Чонкина в Киеве еще не ставили, и я был единственным, кто его играл, эта его очень тонкая ирония меня порадовала".

Ранее мы делали подборку самых ярких цитат из интервью и романов Владимира Войновича.