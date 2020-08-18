Исполнительницу хита "Ягода-малина" похоронят на престижном кладбище

Прощание с Валентиной Легкоступовой состоится 20 августа в Москве

На днях ушла из жизни российская певица Валентина Легкоступова, ставшая наиболее популярной благодаря хиту "Ягода-малина". Как сообщает "СтарХит" прощание с артисткой пройдет 20 августа в Москве.

Певицу похоронят на престижном Троекуровском кладбище, а родственники и друзья придут проститься с артисткой в Большом траурном зале.

У Валентины осталось двое взрослых детей – Анетта и Матвей, а также – пожилая мать. Отметим, что ранее в СМИ сообщали, что семья Легкоступовой винит в ее смерти Юрия Фирсова – третьего мужа артистки. Именно он был рядом с Валентиной, когда ту доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Артистка так и не вышла из комы.

Валентина Легкоступова Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Напомним, Валентина Легкоступова не вышла из комы и скончалась в реанимации, куда попала после того, как была отправлена дочерью Анеттой Бриль в наркологическую клинику. Анетта нашла мать в ее собственной квартире с пробитой головой. Там же находился новоиспеченный супруг звезды.

По словам женщины, Легкоступова долгое время не выходила на связь, предположительно, из-за того, что и она, и Фирсов были в состоянии алкогольного опьянения продолжительное время.

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