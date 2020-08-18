Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Исполнительницу хита "Ягода-малина" похоронят на престижном кладбище

Сегодня, 19:00

Прощание с Валентиной Легкоступовой состоится 20 августа в Москве

На днях ушла из жизни российская певица Валентина Легкоступова, ставшая наиболее популярной благодаря хиту "Ягода-малина". Как сообщает "СтарХит" прощание с артисткой пройдет 20 августа в Москве.

Певицу похоронят на престижном Троекуровском кладбище, а родственники и друзья придут проститься с артисткой в Большом траурном зале.

У Валентины осталось двое взрослых детей – Анетта и Матвей, а также – пожилая мать. Отметим, что ранее в СМИ сообщали, что семья Легкоступовой винит в ее смерти Юрия Фирсова – третьего мужа артистки. Именно он был рядом с Валентиной, когда ту доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Артистка так и не вышла из комы.

Валентина Легкоступова
Валентина Легкоступова
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Напомним, Валентина Легкоступова не вышла из комы и скончалась в реанимации, куда попала после того, как была отправлена дочерью Анеттой Бриль в наркологическую клинику. Анетта нашла мать в ее собственной квартире с пробитой головой. Там же находился новоиспеченный супруг звезды.

По словам женщины, Легкоступова долгое время не выходила на связь, предположительно, из-за того, что и она, и Фирсов были в состоянии алкогольного опьянения продолжительное время.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Помощник Микки Рурка выбрал актеру место на кладбище в Украине Исполнитель хита La Bamba Трини Лопес умер от осложнений после коронавируса Муж попавшей в наркологическую клинику Легкоступовой опроверг слухи о коме певицы
смерть похороны певица
Реклама

Новости партнеров

Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Жена Зинченко показала себя в эффектном купальнике
Жена Зинченко показала себя в эффектном купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 17:04Fun

Яблочный Спас 2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Сегодня, 16:13Fun

"Корабли-призраки" в проливе Ла-Манш удивили туристов: невероятные фото

Сегодня, 14:36Wellness

Сильная магнитная буря августа накроет Землю в ближайшее время

Сегодня, 11:16Food

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

Сегодня, 11:02Шоу-бизнес

Дочь Андрея Кузьменко в день рождения отца открыла собственное заведение в Киеве

Сегодня, 10:35Travel

Куда поехать на День Независимости-2020: увлекательные туры

Вчера, 15:10Шоу-бизнес

Жан-Клод Ван Дамм в Киеве: где и с кем живет актер в столице

Вчера, 14:53Food

Как запечь яблоки с изюмом и медом

Вчера, 13:50Events

Выходные дни и праздники в сентябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 12:55Стиль

Готовимся к празднику: где купить самую красивую украинскую вышиванку

Вчера, 11:36Fun

Выплывший из Балтийского моря кабан переполошил отдыхающих на пляже: видео

Вчера, 10:27Food

Яблочный Спас-2020: что святят на праздник

Вчера, 10:00Афиша

Ему бы исполнилось 52: лучшие песни и цитаты музыканта Кузьмы Скрябина

Вчера, 09:31Fun

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото

Вчера, 05:12Психология

Гороскоп на сегодня 17 августа: Водолея ждет успех, а Рыб – прорыв в профессиональных делах

16 августаFood

Домашний соус ткемали на зиму: пошаговый рецепт с видео

Новости партнеров

Болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке
Болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке
Між ними хімія - спливли деталі роману Балана і Кароль
Між ними хімія - спливли деталі роману Балана і Кароль
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Украинская Кардашьян показала, как выглядит без макияжа
Украинская Кардашьян показала, как выглядит без макияжа
Ратаковски без стыда и белья задрала рубашку, показав красоту
Ратаковски без стыда и белья задрала рубашку, показав красоту
Как распознать низкий гемоглобин и что делать?
Как распознать низкий гемоглобин и что делать?
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Переболевшая вирусом Надежда Бабкина показала свое лицо вблизи
Переболевшая вирусом Надежда Бабкина показала свое лицо вблизи

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять