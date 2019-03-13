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Исполнителю хита "Феличита" Альбано Карризи запретили въезд в Украину

Итальянского певца обвиняют в публичной поддержке аннексии Крыма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Альбано Карризи
Альбано Карризи
Фото: Getty Images

Министерство культуры запретило въезд в Украину итальянскому певцу, исполнителю хита "Феличита" Альбано Карризи.

СБУ внесла артиста в "черный список" лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Альбано Карризи обвиняют в публичной поддержке аннексии Крыма Россией, сообщается на сайте ведомства.

Популярный артист уже выразил возмущение касательно запрета и заявил, что "с ним обращаются, как с террористом". Аль Бано убеждает, что никогда не говорил ничего плохого об Украине. Также он намерен связаться с послом и Минкультом Украины и разобраться, почему его имя в "черном списке".

В "черном списке" Минкульта Карризи стал уже 147 лицом.

Недавно въезд в Украину запретили популярной российской ведущей Анастасии Ивлеевой. Также запрет на въезд в Украину прокомментировала певица Лолита. Артистка раскритиковала свое выдворение из Украины, что не позволило ей повидаться с родственниками. Также она отметила, что намерена судиться с украинскими властями из-за запрета видеться с родственниками на территории Украины.

Также СБУ на 5 лет запретила въезд в Украину Яну Цапнику. Детали в нашем сюжете:

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запрет на въезд
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