Испортила жизнь: брат Меган Маркл накинулся на герцогиню с обвинениями

Сводный брат сделал громкое заявление

Меган Маркл Фото: Getty Images

Брак принца Гарри и Меган Марк, как оказалось, стал не для всех радостным событием. Сводный брат герцогини Сассекской, которая 6 мая родила первенца, заявил, что сестра полностью разрушила его жизнь.

Также недавно Меган Маркл осталась без няни. Подробности в видео:

По словам Томаса Маркла-младшего, королевская свадьба Меган Маркл стала причиной всех его неудач, поскольку внезапная слава экс-актрисы привлекла чрезмерное внимание к их семье. И теперь мужчина и шагу не может ступить без пристальной слежки прессы.

"Это трудно принять, особенно учитывая, что я никогда не просил об этом", — заявил Маркл Sun Onlinе.

К тому же, мужчина недавно хотел сменить работу из-за проблем со здоровьем, но в ответ слышал только отказ. Поскольку никто из работодателей не хотел нанимать на работу человека, который связан со скандальной знаменитостью.

Томас Маркл-младший Фото: Getty Images

А после с ним приключилась еще одна неприятность – Томаса вместе с его невестой выселили из дома, а найти новое жилище они не смогли по той же причина – чрезмерная слава.

"Это низшая точка моей жизни", — считает Томас.

На самом деле брат Меган Маркл сам создал себе такие условия, ведь как только сестра стала самой обсуждаемой персоной в мире, он всячески пытался привлечь к себе внимание, ходил на ток-шоу и зарабатывал деньги на родстве с герцогиней.

Напомним, что Меган Макрл часто оказывается в центре скандалов из-за своего прошлого и людей, которые ее когда-то окружали до свадьбы с принцем Гарри.

Недавно ее племянник по папиной линии Тайлер Дул попал в скандал, чем испортил настроение своей сводной тете накануне родов.

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