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Шокирующие истории звезд, которых кинули на деньги

Личными историями поделились Григорий Чапкис, Дима Монатик и Ирина Билык

Марина Попович
Сегодня, 09:01

Кто должен певице Ирине Билык 45 тысяч долларов? За что Григорий Чапкис выплачивает долг друзьям? Истории звезд, которых кинули на деньги – читайте далее в материале программы "Зірковий шлях".

Попасть в ловушку к финансовым мошенников может каждый! Юристы говорят, что в последнее время звезды становятся лакомыми объектами для нечистых на руку людей.

Так, у народного артиста Украины Григория Чапкиса целая эпопея с вожделенной квартирой в новостройке. Человек по имени Виктор, который представил себя как генеральный директор фирмы по торговле недвижимостью, быстро стал другом звезды и не вызывал никаких подозрений.

Хореограф Григорий Чапкис
Хореограф Григорий Чапкис
Фото: Instagram

"Мы поехали на Троещину и он показал мне высотный дом – некую бетонную коробку. В коморке Виктора встретили очень радостно, сразу же выдали ему ключи. Это убедило меня, что мужчину здесь хорошо знают и уважают. Он оставил мне две пары ключей, хотя потом их забрал под каким-то предлогом. 150-ти тысяч долларов, которые просили за квартиру, у нас с женой, конечно, не было. Я подумал, что смогу взять деньги у друзей в долг, верну, когда продам свою "хрущевку". Средства Виктору я передал в его кабинете просто так – в газете. Даже расписку не взял", – рассказывает народный артист Украины.

А через некоторое время легендарный танцовщик понял, что дело замерло и решил посетить свое новое жилье ... но ключи ему никто не дал! Выяснилось, что в этой квартире уже другие хозяева.

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"Когда я спросил у Виктора, как так могло произойти, он сказал, что пока в квартире делался ремонт, купил на мои деньги участок земли за городом, вблизи с лесом и озером... Обещал все это продать и рассчитаться. С тех пор прошло уже много лет, а деньги так и не вернулись. Мы с женой вынуждены жить и гасить долги из своей зарплаты", – делится своей историей Чапкис.

Не злым тихим словом вспоминает мошенников и певец MONATIK, которому не заплатили за выступление три тысячи долларов! Известный "ритмолов" уверяет, что эта сумма обсуждалась заранее, но условия не были соблюдены .

Певец MONATIK
Певец MONATIK
Фото: Facebook-страница MONATIK

"Впервые мне приходится не благодарить организаторов, а предостерегать вас, уважаемые коллеги-артисты, от нежелательного сотрудничества с клубом San'koff Platinum, особенно неприятно осознавать тот факт, что такое происходит в культурной столице нашей страны – в городе Львов. Здесь вам легко и просто, прямо перед выходом на сцену могут сказать, что платить гонорар, о котором договорились не будут, поскольку сейчас, по каким-то причинам денег нет", – рассказывает Дима Монатик.

До сих пор не может забыть свою историю с аферистом-аранжировщиком и народная артистка Украины Ирина Билык. О человеке по имени Геннадий она несколько лет назад писала на своей странице в социальной сети.

"Внимание розыск! Этот человек взял у меня 45 000 долларов за запись альбома "Без грима" ... Прошло восемь лет! Ни денег, ни альбома", – вспоминает Ирина Билык.

Больше историй со звездами, которых кинули на деньги, смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы рассказывали о певицах, которых сделали вторые половинки.

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