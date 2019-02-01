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Итальянец из Одессы и девушка из прошлого Дана Балана: что будет в третьем выпуске "Голос країни 9"

Также на шоу придет девушка, которая споет для своего отца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:53
Тина Кароль Фото: пресс-служба
Тина Кароль
Фото: пресс-служба

В это воскресенье, 3 февраля, в эфир выйдет третий выпуск "слепых прослушиваний" самого вокального проекта "Голос країни-9" с новым тренерским составом, в который вошли певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK, международная звезда Dan Balan и ведущими Юрием Горбуновым и Екатериной Осадчей.

В этом выпуске на сцене "Голосу країни" свои силы попробует сорокалетний преподаватель вокала Евгений Присяжнюк из Полтавы. Ученики Евгения неоднократно становились участниками популярных музыкальных шоу, а теперь он и сам хочет попробовать свои силы.

Еще один участник, уроженец Италии Грилли Самуэле, который влюбился в Украину и переехал жить в Одессу. Он попытается показать тренерам, насколько темпераментным может быть вокал настоящего итальянца.

"Голос країни 9" Фото: пресс-служба

"Украина и Италия в чем-то похожи. В обеих странах множество талантливых музыкантов, но, в отличие от Италии, в Украине я вижу большие перспективы развития музыкальной сферы. "Голос країни" – лучший проект, который может помочь раскрыться", – рассказал итальянский мачо.

А яркая 22-летняя София Шафир пришла на проект, чтобы порадовать любимого отца новой победой. Как-то на отдыхе с семьей девушка приняла участие в вокальном конкурсе и получила главный приз. Папа так гордился дочерью, что начал мечтать, чтобы София победила в "Голосі країни".

Дан Балан Фото: пресс-служба

У одесситки Екатерины Бегу есть прошлое, которое объединяет ее с тренером Dan Balan. Именно ради него вокалистка решила прийти на проект. Чтобы удивить тренера участница подготовила для него особенную и очень знакомую ему песню, которая, по мнению Екатерины, ему точно понравится. Удастся ли ей повернуть кресло любимого певца и о чем она ему напомнит, зрители узнают уже в это воскресенье.

Напомним, девятый сезон пройдет под лозунгом "Зірки серед нас", поэтому проект обещает открыть неизвестных ранее вокалистов из народа. Команда "Голосу країни" в период кастингов прослушала более десяти тысяч вокалистов, из которых около 100 прошли на слепые прослушивания.

Ранее мы писали о том, как прошел второй выпуск шоу "Голос країни 9".

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Источник: Сегодня
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