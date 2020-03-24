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Итальянская актриса умерла от коронавируса

Лючие Бозе было 89 лет

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 10:20

Опасная пандемия коронавируса не щадит никого. На днях скончался пожилой отец британской актрисы Софии Майлс, а теперь из жизни ушла знаменитая в 40-50-х годах итальянская актриса Лючия Бозе. О смерти 89-летней звезды в Instagram сообщил ее сын, известный испанский певец Мигель Бозе.

"Дорогие друзья... Сообщаю, что моя мать Лючия Бозе только что умерла. Она уже в лучших местах", – написал Мигель, опубликовав фото матери.

INSTAGRAM

По информации издания elEconomista.es, причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом. Отметим, Лючия Бозе скончалась в одной из больниц Сеговии, Испания.

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Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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