Итальянская актриса умерла от коронавируса

Лючие Бозе было 89 лет

Опасная пандемия коронавируса не щадит никого. На днях скончался пожилой отец британской актрисы Софии Майлс, а теперь из жизни ушла знаменитая в 40-50-х годах итальянская актриса Лючия Бозе. О смерти 89-летней звезды в Instagram сообщил ее сын, известный испанский певец Мигель Бозе.

"Дорогие друзья... Сообщаю, что моя мать Лючия Бозе только что умерла. Она уже в лучших местах", – написал Мигель, опубликовав фото матери.

INSTAGRAM

По информации издания elEconomista.es, причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом. Отметим, Лючия Бозе скончалась в одной из больниц Сеговии, Испания.

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