Итоги Нацотбора на "Евровидение 2019": беременность, слезы и политический скандал

Судьба Украины на "Евровидении 2019" пока не решена

Нацотбор на Евровидение 2019 Фото: "Сегодня"

Беременность, слезы, ненависть и политический скандал! А еще открытый финал и ультиматумы! Все это ни много ни мало – а результат украинского Нацотбора на "Евровидение 2019", страсти вокруг которого не утихают!

Во время прямых эфиров на каналах СТБ и UA.Перший вся страна, затаив дыхание, выбирала своего представителя на Евровидение! Одним из главных претендентов на победу была группа KAZKA.

Но всенародная любовь к коллективу моментально превратилась в ненависть. Мало того, что они заняли только третье место, то Сашу (солистку группы) и ее команду пользователи еще и затравили в соцсетях, даже запустили флешмоб с хэштегом #nokazka. Они писали, что песня Apart сыровата, сделана в соавторстве с Русланом Квинтой, музыкальным продюсером Нацотбора, а главное – вокалистка вообще с первых строк не попадала в ноты.

KAZKA Фото: Сегодня

"Если бы KAZKA пошла с песней Плакала, где она набрала огромную поддержку по всей Европе, то у меня не было бы сомнения, что она могла бы бороться за какие-то места. Эта песня является конечно слабее, но также неплохая. Но я не могу вспомнить там особенно припев", – говорит продюсер Владимир Бебешко.

На защиту группы встал их продюсер Юрий Никитин: "Я не позволю оскорблять талантливую, уязвимую и искреннюю Сашу никому – ни завистникам, ни конкурентам, ни журналистам, ни организаторам этой кампании по черному пиару".

Сергей Притула также высказался по поводу скандалов: "Я не знаю кто там против кого разворачивает черный пиар. У нас на каждом национальном отборе всегда кто-то против кого-то разворачивает черный пиар".

В этом году досталась и самому Притуле. Сергей неудачно пошутил про наряд участника KHAYAT, на которого накануне выступления напали неизвестные в метро.

KHAYAT

На сцене Нацотбора выступила участница на восьмом месяце беременности! И Это солистка Freedom Jazz. Джамала и Евгений Филатов поставили девушкам максимальный балл. Однако Андрей Данилко оценил их выступление на четверку. Хотя в профессионализме артисток украинского кавер-бэнда он не сомневается: "Это было очень профессионально и здесь работает именно мастерство, которое уже с годами накатанное".

Freedom Jazz Фото: instagram.com/freedomjazz_official

Сестры ANNA MARIA впервые за долгое время написали настоящий хит, понравившийся многим. Но накануне финала вокруг девушек возник страшный скандал! На одном из телеэфиров Аня и Маша, которые родились в Крыму, отказались признавать полуостров оккупированным. А потом еще и оказалось, что родители девушек связаны с местной властью.

ANNA MARIA Фото: Сегодня

С Россией связаны и другие участники конкурса. Так, выяснилось, что певица MARUV гастролирует по РФ. А участница дуэта "YUKO" Юля – вообще родилась в Анапе. Но гражданство другого государства не помешало Юле в совершенстве выучить украинский язык еще в университете! Девушка также заявила, что планирует получить украинское гражданство.

YUKO Фото: instagram.com/yukoua

Певица MARUV победила в Нацотборе. Она честно заняла первое место и готова была произвести фурор на "Евровидении 2019" в Израиле.

"Конечно, хотелось бы начать дискурс в украинском обществе: может ли артист, представляющий Украину на "Евровидении" ездить с концертами в Россию", – говорит Александра Кольцова, член правления Общественного вещателя Украины.

MARUV Фото: facebook.com/MaruvOfficial

В своем Instagram MARUV написала, что возмущена тем, что ей выставили кучу условий в договоре с НОТУ, хотя она честно победила и более всего стремится представить Украину на песенном конкурсе: "За сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен – я выступаю от Украины! Я готова отказаться от выступлений в России".

Затаив дыхание, вся страна стала ждать окончательного решения обеих сторон. Однако MARUV и НОТУ не пришли к согласию. По словам вещателя, исполнительница и телерадиокомпания не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на конкурсе.

В своем Instagram певица отметила, что не готова подписывать "кабальный" договор с НОТУ, поскольку ее пребывание на конкурсе переварится в "политическую промоакцию". В частности, певица накануне обнародовала в сети несколько пунктов из договора, среди которых было требование четко выполнять любые указания НОТУ и не давать ни одного интервью без согласования. В противном случае певицу ждут высокие штрафы. Поклонники артистки возмущены, ведь букмекеры пророчили MARUV второе место в первой десятке "Евровидения".

А представители прошлогоднего представителя Украины на Евровидении – MALOVIN отметили, что он такого жесткого договора не подписывал. "Никаких штрафов в нашем договоре не было указано. Ни на подготовительном этапе, ни в Португалии. Нам не указывали, куда нельзя ходить и что нужно говорить. Вероятно, в этом году для Нацотбора делали другой контракт, который отличается от нашего".

Отметим, что после того, как MARUV отказалась подписывать контракт с НОТУ, выступить на "Евровидении" предложили занявшим второе место Freedom Jazz. Но и она отказались от участия. Следом за кавер-бэндом не согласилась ехать на "Евровидение" и группа KAZKA.

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