Иван Дорн уходит со сцены: комментарий артиста

Певец намерен посвятить время актерскому мастерству

Иван Дорн Фото: instagram.com/dorn_ivan

Недавно известный певец Иван Дорн дал интервью, в котором якобы заявил, что уходит со сцены, дабы заняться кинематографом. Однако это не совсем так – артист пролил свет на сложившуюся ситуацию.

В Instastories Иван Дорн объяснил свои слова в недавнем интервью: он действительно уходит со сцены, однако не навсегда, а на год. Кроме того, обсуждая эту тему, артист смеялся, и, по его словам, журналисты забыли указать это в материале.

"Давал я давеча интервью по поводу Кирилла Серебренникова и того, что я снялся у него в кино, и пошутил, что теперь я заканчиваю карьеру певца и начинаю карьеру актера. Я заканчиваю карьеру певца, но ровно на год. Не дождетесь! Там просто забыли добавить в скобках "смеется". Потому что я, когда давал интервью, я точно улыбался. Я точно смеялся, но не проконтролировал этот момент. Все слухи по поводу того, что я заканчиваю свою карьеру... Не дождетесь! Ровно годик. А потом я вернусь", – заявил Иван Дорн.

Иван Дорн прокомментировал слухи о завершении карьеры певца

Напомним также, недавно Иван Дорн воссоздал самый первый клип украинского шоу-бизнеса "Танці". В клипе, который 30 лет назад стал первым в украинском шоу-бизнесе, Иван Дорн в компании Владимира Остапчука, Андрея Шабанова и Яна Гордиенко (YanGo), предстают в образе группы "Вопли Видоплясова", где Олега Скрипку изображает сам Дорн.

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