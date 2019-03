Эксклюзив

Ivan NAVI о том, что отталкивает в девушках, "Евровидении 2019" и необычном хобби

Артист также рассказал о любимых музыкантах и любви к боксу

Ivan NAVI Фото: Мадлен Кувандыкова

Ivan NAVI – молодой и талантливый украинский певец, а также участник Нацотбора на "Евровидение 2019". В эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle Иван рассказал о том, какая атмосфера царила на Нацотборе, о своем новом опасном увлечении и о том, что ему категорически не нравится в девушках.

О творчестве и музыке

- В некоторых интервью вы говорили, что не любите однообразие в песнях. А чем, возможно, ваш новый трек "Коливання" отличается от других?

- "Колебания" – это песня абсолютно в стиле Ivan NAVI. Она вошла в мой дебютный альбом "Такі молоді", который я представил осенью прошлого года, и в поддержку которого мы с музыкантами съездили в тур по Украине. В результате тура, где она выполнялась впервые, мы получили хороший фидбэк по ней от фанов. Они просили выпустить ее синглом, снять клип. Мы прислушались и сделали концертное видео с концерта во Львове, посвященное как раз преданным слушателям. Ну и в качестве бонуса решили также обновить звучание и презентовали еще одну версию трека. В каждую песню я стараюсь добавить что-то новое, но все же пока мне ближайшие house, deep и tropical house, танцевальные треки. Вот песней, которая отличается от других является, наверное, All For The Love, которую я представлял на отборе на "Евровидение 2019". Видимо, поэтому мои поклонники, которые знают меня по песням "Такі молоді", "Тимчасовий релакс" и не до конца поняли ее. Она появилась как часть моего нового англоязычного EP, который я хочу как можно быстрее закончить. В All For The Love объединены funk, soul и hospel. У нас очень такой музыки мало, поэтому эта стилистика непривычна для общего круга слушателей. Но я сознательно иду на такой творческий эксперимент. У меня эта музыка звучит внутри, почему бы и не выдать ее в мир?

Ivan NAVI Фото: пресс-служба

- Если мы уже заговорили о песне All For The Love, как вы отреагировали на то, что многие люди начали сравнивать вашу песню с хитом Джастина Тимберлейка?

- Когда я писал трек, я об этом не задумывался. Для меня это просто веселая история. Перед каждым Евровидением у нас есть народная забава – искать в каждой песне на Нацотборе то скандальное – или плагиат, или неформат. Каждый, на самом деле слышит то, что хочет услышать. По стилистике эти две песни где-то похожи – Джастин использовал фанк и соул, госпел, аналогично и я. Но похоже – это еще далеко не одинаково.

- Но это, возможно, является положительным моментом, так как в сети вызвало резонанс?

Однозначно! Тем более, когда тебя сравнивают с Джастином Тимберлейком ... Он крутой артист, музыкант, я уважаю его творчество.

- Вы слушаете его песни?

- Я больше фанат Сэма Смита.

- Вы еще говорили, что любите Стинга. А кроме него, кто из зарубежных исполнителей, а также из украинских в вашем плейлисте? Кого слушаете?

- Стинга очень люблю, вот осенью был на его концерте в Киеве. Из зарубежных – соул-исполнитель Брайан Макнайт, Джон Майер – их мало кто знает в Украине, но они очень крутые. Если брать с украинских, то мне очень нравится новый трек Джамалы Solo.

- Этот трек Джамалы тоже отличается от других ее хитов.

- Да, если не ошибаюсь, американская команда работала над этим треком и получилось очень круто. Конечно, наши аранжировщики тоже умеют и делают классный, качественный саунд. Особенно те, которые ездят и учатся там, или отслеживают новинки из-за рубежа. Музыка сейчас стремительно развивается, а в США вообще семимильными шагами.

Ivan NAVI Фото: Мадлен Кувандыкова

О девушках и личной жизни

- У вас уже много раз спрашивали, какие вам нравятся девушки. А вот назовите три черты, которые вас в девушках наоборот отталкивают.

- Я не люблю слишком скромных девушек. Это кому-то нравится, кому-то нет. Я люблю девушек с перчинкой, можно сказать, даже стерв. Меня это заводит (смеется).

- Возможно потому, что вы сами – хороший мальчик?

- В тихой гавани, вы знаете что (смеется). Но мне с такими девушками всегда было комфортнее и интереснее. Также не люблю девушек, которые много говорят, когда даже слова не можешь вставить. Ну и вульгарные девушки – это не мое, и здесь я не о постели, а вульгарные в поведении, в общении с людьми.

- По своей природе вы больше ловелас и соблазнитель или однолюб?

- Я соблазнитель и ловелас еще тот, но если влюбляюсь – сразу становлюсь однолюбом. Симпатий может быть очень много, но если уж ты человека полюбил ... У меня, как правило, были длительные отношения. Не было такого, чтобы два-три месяца встречались и разошлись.

Ivan NAVI Фото: Мадлен Кувандыкова

- Как думаете, когда в вашей жизни придет этап бракосочетания, создания семьи?

- Все зависит от того, когда я найду человека, с которым мне будет гармонично во всем. О возрасте я не задумываюсь. Каждому свое, и к этому я отношусь легко, но семья – это очень большая ценность для меня, я хочу ее в будущем иметь. Не очень люблю размениваться на быстрые романы, аккумулирую энергию и направляю ее пока в творчество. Конечно, у меня сейчас есть симпатии, девушки вокруг. И когда я почувствую что-то действительно грандиозное внутри себя – ждите новостей (смеется).

- То есть вы бы смогли с одним человеком прожить всю жизнь?

- Почему бы и нет? Если все то, что ты ищешь – в человеке рядом, то нет смысла ходить "налево" и искать другие варианты, не нужно размениваться. Как сказал когда-то мой товарищ – он, кстати, монах, несмотря на это еще и психолог, если ты будешь себя разменивать на девушек, какими бы они ни были, когда появится именно та девушка, которая тебя полюбит и ты ее полюбишь, ты ей не сможешь дать те ощущения, которых бы она хотела. Ты часть себя оставляешь в каждом человеке, а когда приходит именно та, которая готова тебе на 100 процентов отдаться, ты не сможешь сделать то же самое, потому что внутренне себя исчерпал. Не до конца она почувствует этот фидбэк. Так же, как и на концертах: часто выкладываешься на 200 процентов, а получаешь в ответ 30-40. Поэтому для артиста очень важны эмоции и отдача эмоций. После концерта бывает такое впечатление, что вагон разгрузил. Все думают, что это все легко и просто, но эмоционально каждое выступление для артиста очень насыщено, поэтому ценю особенно концерты, когда чувствую полную отдачу от людей в зале. Я действительно в такие моменты самый счастливый в мире.

О концертах

- Кстати, когда вы на сцене, замечаете, как смотрят на вас поклонницы в зале?

- Я обожаю наблюдать! Я люблю видеть каждого, люблю видеть глаза, кто как реагирует, кто подпевает, кто нет. Это очень классный момент, потому что бывают разные нюансы. Когда мне одна артистка сказала, когда я только начинал: "Даже если у тебя на концерте никто не танцует, но есть один человек, который смотрит на тебя, улыбается тебе – на него и работай!". Очень нужно иметь контакт, потому что люди чувствуют эту связь. И потом весь зал танцует с тобой. Я очень рад, что нечасто приходится отыскивать вот так в зале людей. Все как-то с пол-оборота закручивается.

- Вы помните свои концерты, когда публика была не очень активная? И что чувствует артист, когда хочет "раскачать" зал, но не удается?

- Относительно себя, то я стараюсь любую аудиторию раскачать. Был случай, когда я выступал в Луцке, это был концерт для пограничников и из них 80 процентов были мужчины. И как работать? У меня все танцевальные песни, о любви. Но я тогда работал на женскую аудиторию. И мужчины начали также слушать, подтанцовывать.

Ivan NAVI Фото: пресс-служба

- А сами чей концерт хотели бы посетить?

- Брежу концертом Сэма Смита, чувак просто очень глубоко поет, каждую песню переживает. И после фильма "Звезда родилась" Леди Гага, во-первых, открылась для меня, как женщина, а во-вторых, ее творчество импонирует. Я бы с радостью сходил на ее концерт.

- Хотели бы спеть с ней дуэтом?

- Я не против спеть с Сэмом Смитом. Можно даже трио – я, Сэм Смит и Леди Гага (улыбается).

- А с украинскими артистами хотели бы сделать коллаборации?

- У меня скоро будет дуэт. Уже в апреле премьера. Но пока это интрига, с кем именно. Откровенно говоря, я люблю совместные эксперименты, уверен, что их будет еще много (Иван имеет общую песню с Марией Яремчук – ред.). Мне вот интересно было бы в будущем поработать с группой KADNAY, Джамалой.

О любимых городах и боксе

- Родом вы из Львова. А где живете? Во Львове или Киеве?

- Во Львове сложно сказать, что я живу. Я там проживаю. Больше уже, наверное, провожу время в Киеве. Однако, пока живу-таки на два города, и круто, что у них разная атмосфера. В Киеве – ты утром проснулся, день мигом пролетел и уже надо ложиться спать. А во Львове такое впечатление, что никто никуда не спешит, такая размеренность вдохновляет. Есть возможность творить. И потому во Львов я буду возвращаться всегда.

- Какой еще украинский город вам нравится кроме родного Львова?

- Очень понравился Днепр. У нас была одна веселая ситуация в Днепре. Отработали концерт, а у меня много друзей там, и мы хорошо посидели после концерта (улыбается). Утром не слышали ни одного будильника и всей командой проспали поезд. Поэтому имели возможность утром погулять, рассмотреть все вокруг. Днепр – очень красивый город. Также Одесса! Одесса имеет свой колорит!

- Вы закончили музыкальную школу по классу аккордеона. Вы единственный в семье, у кого есть музыкальные способности?

- Нет, на самом деле, это уже целое поколение. У меня дедушка занимался музыкой, играл на аккордеоне, отец закончил школу по классу аккордеона, потом пришла моя очередь. То есть выбора у меня не было (улыбается). Я хотел играть на саксофоне, а дома был аккордеон. Но я очень благодарен родителям за то, что они отвели меня в музыкальную школу, там был хор, который меня очень увлек. Я также шесть лет пел в церковном хоре. У меня даже был период в жизни, когда я думал стать монахом. Я понимал, если не музыка, то я ничем больше не хочу заниматься.

Ivan NAVI Фото: пресс-служба

- Кроме музыки, вы также занимались боксом. Сейчас как находите время на тренировки?

- Сейчас с этим сложнее. Я реже занимаюсь боксом, больше просто посещаю тренажерный зал, плаваю. Но когда есть время, то я захожу в свой родной зал, к своим тренерам, они всегда рады меня видеть. У меня осталось очень много друзей, которые стали чемпионами Украины, Европы. Бокс у меня – это хобби.

Об отдыхе и опасном увлечении

- Можете ли вы что-то рассказать о себе такое, чему удивляются люди? Что могло бы быть неожиданностью для многих?

- У меня новое увлечение, я заинтересовался боями без правил. И если так сложится, что я перееду в Киев, то я бы хотел попробовать себя в этом виде спорта.

- Интересно, однако это же опасно!

- Действительно, если артисту заниматься боями без правил – это будет нереально, потому что, во-первых, нужно отдавать все свое свободное время для этого, а во-вторых, когда выходишь на концерт и у тебя все лицо разбито, в синяках – то это не очень ... Однозначно, профессионально я бы этим не занимался, но если заниматься для себя, то ничего в этом плохого не вижу.

- И напоследок, расскажите, как любите проводить свободное время?

- Люблю кино. Обожаю психологические триллеры. А насчет отдыха, то я люблю горы. В первую очередь, это Карпаты. Я вдохновляюсь там, там и проходит определенное внутреннее очищение. В Карпатах очень спокойно, ведь в жизни мне хватает шума, а иногда очень хочется тишины.

