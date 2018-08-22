Ivan NAVI рассказал о критике и главной проблеме молодых музыкантов

Певец выступил на масштабном концерте во Львове

Ivan NAVI. Фото: пресс-служба

Популярный украинский певец Ivan NAVI за кулисами праздничного концерта "Музыкальная платформа", который покажут 24 августа в 23:30 в эфире телеканала "Украина", рассказал Сегодня.Lifestyle о критике, выступлениях на крупных мероприятиях, а также о том, что он считает главной проблемой молодых украинских исполнителей.

"Очень много участников, немного устал. Но эмоционально люди меня настолько зарядили. Я бы еще полноценный концерт отработал бы. На самом деле две песни – мало. Хотелось бы минимум пять", – говорит Иван о своем выступлении на концерте.

Кроме того, певец признался, что ему очень нравится выступать на подобного рода мероприятиях: "Чем больше площадки, тем лучше – больше эмоций, больше новых знакомств", – рассказал артист.

Ivan NAVI Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Мы также поинтересовались у певца, какие, на его взгляд, есть сложности у молодых украинских музыкантов: "Мало веры в себя. Нужно побольше верить в себя, работать над собой. У меня есть очень много знакомых, у которых есть талант, способности. Но некоторые из них не работают над собой, а те, кто работает – мало верят в себя. Нужно объединить работу и веру, тогда будет результат", – объяснил Ivan NAVI.

В музыке, как и в любом другом виде искусства, не обойтись без критики, поэтому мы решили узнать, как Иван относится к ней: "Я люблю критику даже больше, чем похвалу. Но критика должна быть аргументированной. Нужно слушать тех людей, которые добились чего-то большего, чем ты. То есть тех, кто понимает, что они говорят и советуют".

Напомним, Ivan NAVI выпустил новый клип с Женщиной-кошкой.