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Ивана Трамп о бывшем супруге на выборах в США: "Он не любит проигрывать, будет сражаться"

Сегодня, 13:45

Бывшая жена Дональда Трампа рассказала, что думает о результате выборов

Пару дней назад стало известно, что на президентских выборах в США победил демократ Джо Байден, набрав больше голосов, чем его противник, пока что действующий президент Штатов Дональд Трамп. Бывшая модель и экс-супруга Трампа Ивана Трамп рассказала People, что она думает по поводу проигрыша Дональда на президентских выборах.

Женщина призналась, что она устала следить за гонкой и хочет, чтобы как Дональд, так и их трое общих детей "выдохнули" и со спокойной душой начали "нормальную жизнь".

"Я просто хочу, чтобы со всем этим было покончено, так или иначе. Мне действительно все равно", – говорит 71-летняя Ивана.

74-летний Трамп, напомним, заявил, что с результатом голосования он не согласен, и намерен подать ряд судебных исков в штатах, где он проиграл (к примеру, в Неваде и Пенсильвании). Трамп уверен, что голоса за Джо Байдена были сфальсифицированы.

Ивана Трамп, Дональд Трамп
Ивана Трамп, Дональд Трамп
Фото: Getty Images, Reuters

"Он не любит проигрывать, поэтому он будет сражаться, сражаться и еще раз сражаться", – говорит Ивана.

По ее словам, трое детей от бывшего мужа – 42-летний Дональд-младший, 39-летняя Иванка и 36-летний Эрик чувствуют себя "отлично", но она не может дождаться, когда они уедут из Вашингтона.

"Я просто хочу, чтобы они могли жить своей нормальной, не "вашингтонской" жизнью. В Нью-Йорке или где-то еще. Я думаю, им понравилось быть рядом с Дональдом, участвовать в выборах и следить за тем, что произойдет, но теперь, слава Богу, все кончено", – говорит Ивана.

Ивана уверена, что бывший супруг в конце концов должен признать, что проиграл.

"Я не думаю, что у него есть выбор. Он ненавидит быть неудачником, в этом я уверена. Но если он проигрывает, значит он проигрывает. У него много денег, есть много мест, где можно наслаждаться жизнью", – заявила бывшая супруга Дональда Трампа.

Напомним, СМИ сообщили, что Мелания Трамп подает на развод с Дональдом Трампом.

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