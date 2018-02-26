Иванка Трамп впечатлила ярким нарядом в Пхенчхане

Иванка Трамп покорила ярким и стильным образом в Пхенчхане. Старшая дочь президента США прилетела в Южную Корею на церемонию закрытия Олимпийских игр.

Для встречи со спортсменами Иванка выбрала костюм из круизной коллекции Altuzarra, состоящий из пуловера фактурной вязки в контрастную полоску за 590 долларов и вязаной юбки-карандаш асимметричного кроя с узором в виде широких диагональных полос, стоимостью 549 долларов.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, во время поездки в Японию 35-летняя Иванка Трамп продемонстрировала стильные и яркие образы. Иванка была замечена в розовом костюме от Miu Miu, состоящем из короткой юбки за 1445 долларов и укороченного жакета с жемчужными пуговицами, стоимостью 1960 долларов. Свой смелый образ дочь Трампа дополнила черными лодочками от Zara Для прогулки по Токио Иванка предпочла кейп с цветочным узором от Vilshenko (российский дизайнер Ольга Вильшенко), стоимостью 950 долларов, и укороченные брюки.