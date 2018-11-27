Из разряда сказки: "ангелу" Victoria's Secret сделали предложение под северным сиянием

Возлюбленный Жозефин Скривер увез ее в Финляндию, где романтично позвал замуж

Жозефин Скривер. Фото: instagram.com/josephineskriver

"Ангелу" Victoria's Secret Жозефин Скривер, которая взбудоражила воображение поклонников снимком в бикини, неимоверно повезло с парнем. Именно так думают многие девушки узнав, как возлюбленный модели сделал ей предложение.

Так, 29-летний бойфренд Жозефин, певец Александр Делеон, подготовил ей невероятный сюрприз. Он увез 25-летнюю Скривер в Финляндию, где в определенный момент неожиданно прямо на льду стал на колено и сделал ей предложение. Сказочности моменту добавило то, что все это произошло на фоне северного сияния, которое пара увидела впервые в жизни.

Александр Делеон сделал предложение Жозефин Скривер в Финляндии Фото: instagram.com/josephineskriver Александр Делеон сделал предложение Жозефин Скривер в Финляндии Фото: instagram.com/josephineskriver Александр Делеон сделал предложение Жозефин Скривер в Финляндии Фото: instagram.com/josephineskriver Александр Делеон сделал предложение Жозефин Скривер в Финляндии Фото: instagram.com/josephineskriver Александр Делеон сделал предложение Жозефин Скривер в Финляндии Фото: instagram.com/josephineskriver 1/5

Взволнованная и счастливая Жозефин рассказала о помолвке на странице в Instagram.

"Я помолвлена! В холодный ноябрьский вечер Алекс привез нас в Финляндию, чтобы увидеть северное сияние… Костер, полная луна, горячее какао… Он сумасшедший?! Мы впервые в жизни увидели северное сияние! Это случилось в полнолуние 23-го – мое счастливое число. Все произошло в день выхода его песни Aurora Borealis – первой песни, написанной обо мне. Когда он встал на колено и попросил меня стать его навсегда, я никогда ни в чем не была так уверена. Ты – мое самое большое приключение. Моя сказка стала реальностью", – написала Жозефин.

Новоиспеченная невеста также разместила в фотоблоге ряд сказочных фотографий, сделанных во время того, когда Делеон делал любимой предложение.

Напомним, ранее супермодель Эмили Ратаковски рассказала о своей тайной свадьбе. В феврале модель неожиданно для всех вышла замуж.