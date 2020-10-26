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Из списка Forbes: с кем встречается 19-летняя внучка Софии Ротару

Сегодня, 18:51

Пара вместе проживает в Нью-Йорке

Буквально вчера мы сообщили о том, что 19-летняя внучка легендарной Софии Ротару София Евдокименко впервые показала своего нового бойфренда. Теперь стало известно, кто же новый избранник Сони.

Парнем Евдокименко оказался 31-летний украинский предприниматель Денис Жаданов, которого в 2018 году американский Forbes внес в список "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет" – 30 Under 30 Europe.

София Евдокименко и Денис Жаданов
София Евдокименко и Денис Жаданов
Фото: instagram.com/iamsofiaeve, https://www.facebook.com/DenZhadanov

Денис – вице-президент по маркетингу компании Readdle. С 2007 года эта компания занимается разработкой программного обеспечения и тесно сотрудничает с Apple.

До 20 лет Жаданов учился в Украине, а позже – поступил в Астонский университет в Великобритании. Он также изучал бизнес и менеджмент в Стэндфордском университете в США.

София пока что не сообщала, как долго они с Денисом состоят в отношениях. Известно лишь то, что в Нью-Йорк Жаданов перебрался в начале сентября. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Сама София в Нью-Йорке проживает давно – девушка учится в Школе дизайна Parsons.

Скриншот: instagram.com/denzhadanov

Напомним, в июне этого года внучка Софии Ротару сообщила, что рассталась со своим бойфрендом Марко Дюменилом.

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