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Из-за эпидемии организаторы Евровидения-2020 оказались от концерта

Нидерланды отменили традиционный ежегодный концерт

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:01

Из-за введенного в странах Европы карантина организаторы песенного конкурса отменили съемки визиток участников "Евровидения-2020". Также Нидерланды отменили традиционный ежегодный концерт всех представителей.

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Это решение озвучил мэр Роттердама, в котором будет проходить конкурс, Ахмед Абуталеб. Также сообщается, что подготовка конкурса проходит по плану, а сцену начнут монтировать 5-6 апреля.

Отметим, что обычно визитки снимаются в принимающей стране, в этом году 41 участник должен был записать их в Нидерландах. Теперь артисты должны будут создать их каждый у себя на родине. Первыми отказались от создания видеооткрыток своих участников в принимающей стране Израиль и Литва.

Смотрите, как прошел финал Национального отбора на конкурс "Евровидение-2020":

Напомним, что пока решение об отмене "Евровидения-2020" в связи с коронавирусом не принято. Организаторы международного конкурса разработали шесть возможных сценариев для проведения шоу в случае, если карантин все же продлят.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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