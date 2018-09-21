"Из-за одной дуры делал больно всем остальным": Дантес рассказал о девушках до Дорофеевой

Певец вспомнил о своей юности и отношениях с девушками

Владимир Дантес и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/vladimirdantes

Экс-солист группы "Д.и О. фильмы" и супруг надежды Дорофеевой Владимир Дантес стал гостем программы "Слава+" на YouTube, где рассказал о том, какие отношения у него были с девушками до женитьбы на солистке "Время и Стекло".

Обсуждение темы отношений началось тогда, когда ведущий поинтересовался у Владимира, в каком возрасте тот лишился невинности.

"В 20 лет. Я почему-то так серьезно к этому относился, типа первый раз должен быть так по любви, чтобы запомнить надолго. В 17-18 лет мы делали с друзьями "клуб по пик-апу". Мне вообще нравилось "закадрить" девушку и потом бросить ее. На самом деле это все психологическое. Один раз я сказал одной девочке, что я ее люблю, а она сказала, что мол " я тебя никогда не любила" и это мне тогда так ударило по моему юношескому мозгу, что я решил, что всех девочек надо наказывать. Я буквально доводил все до того момента, когда должен был быть секс и потом бросал их, делал им больно. Почему-то из-за одной дуры, я делал больно всем остальным", – разоткровенничался Дантес.

Напомним, Владимир Дантес заве канала на YouTube. Ранее Дантес и Дорофеева снялись в совместной фотосессии.