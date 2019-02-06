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Из-за расистского скандала сорвалась премьера фильма с Лиамом Нисоном

Актер ответил на обвинения в расизме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:09
Лиам Нисон Фото: Getty
Лиам Нисон
Фото: Getty

Создатели фильма "Снегоуборщик", главную роль в котором сыграл актер Лиам Нисон, отменили "красную дорожку" и прием по случаю выхода картины. Более того, ни запретили актеру появляться в кинотеатре во время показа фильма, сообщает ES.

Причиной всего этого стало неосторожное высказывание актера, которое многие сочли расистским. В интервью изданию Independent Лиам Нисон рассказал о случае, который произошел с ним давно в прошлом: вернувшись домой из-за границы и узнал, что его подруга стала жертвой изнасилования. Позже она, по просьбе описать злоумышленника, призналась, что он был темнокожим. Как признался актер, на него напало дикое желание отомстить. Он неделю ходил по вечерам по улицам с тяжелой дубинкой: "Я ждал, пока на меня из паба выйдет какой-нибудь черный ублюдок, чтобы я смог убить его".

Лиам Нисон Фото: кадр из фильма "Снегоуборщик"

Как утверждает Лиам, ему стыдно вспоминать тот период. Нисону даже пришлось бегать по два часа в день и ходить на исповеди, чтобы избавиться от чувства гнева. Кроме этого, по словам самого актера, если бы человек, изнасиловавший его подругу, был белым, его реакция была бы такой же.

Вскоре после скандала Лиам заявил о том, что он не расист, а также высказался об этой проблеме: "Мы все притворяемся, что мы все политкорректны в этой стране (США – ред.) ... и в моей тоже. Просто иногда надо заглянуть под поверхность и вы увидите там расизм, фанатизм и все остальное". 

Напомним, голливудский актер Кевин Харт, которому выпала честь вести следующую церемонию вручения наград "Оскар 2019", внезапно отказался от этого заманчивого предложения. Причиной тому послужили некогда резкие высказывания Харта в адрес представителей ЛГБТ-сообщества.

Ранее Лиам Нисон рассказал о романе с Хелен Миррен.

Смотрите видео об известных звездных расистах: 

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Источник: Сегодня
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