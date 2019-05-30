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В США умерла звезда фильма "Крестный отец"

Актер был накануне госпитализирован в состоянии комы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Кармине Кариди
Кармине Кариди
Фото: Getty Images

Известный по ролям в культовом фильме "Крестный отец" актер Кармине Кариди ушел из жизни в возрасте 85 лет. Артист был госпитализирован месяц назад с травмой спины, однако позже у него развилась пневмония.

Смотрите в коротком видео, как звезды готовятся к смерти:

Как сообщает TMZ, кинозвезда Кариди умер в одной из клиник. Известно, что в клинику Лос-Анджелеса попал в состоянии комы. после того, как впал в кому. 

Кармине Кариди сыграл в фильмах "Крестный отец – 2" и "Крестный отец – 3", исполнив две разные роли: бандита Кармине Розато и главу чикагской преступной группы Альберта Вольпе. За 60 лет кинокарьеры мужчина снялся в более чем сотне фильмов и сериалов.

Ранее умерла легендарная американская певица Дорис Дэй. Она скончалась в возрасте 97 лет в Калифорнии. Также ранее скончался звезда фильмов "Любовь и голуби" и "Место встречи изменить нельзя" Сергей Юрский.

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Источник: TMZ
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