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"Избил меня на третьем месяце беременности": экс-жена Марата Башарова о насилии в браке

Актер в нетрезвом состоянии душил Елизавету

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 10:30

21 марта российский актер Марат Башаров развелся со своей супругой Елизаветой Шевырковой. В декабре 2018-го года появилась информация о том, что Марат в очередной раз избил свою жену в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего врачи диагностировали перелом носа. Елизавета долгое время не разглашала все семейные проблемы, но эту ситуацию предала огласке.

Позже артист в программе "Секрет на миллион" с ведущей Лерой Кудрявцевой признался, что поднимал руку на своих бывших жен. По его словам, они сами провоцировали актера, но в случае с Елизаветой он чувствует свою вину. Марат в эфире извинился перед женой и признал, что все еще любит ее.

Актер Марат Башаров с экс-женой Елизаветой
Актер Марат Башаров с экс-женой Елизаветой
Фото: Instagram/elizavetabasharova

После этого Елизавета стала героиней программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, где поделилась подробностями жизни с Башаровым. По признанию Елизаветы, после расставания с актером она очень долго восстанавливалась с помощью психолога и близких людей. Экс-супруга шокировала признанием, что Марат поднимал на нее руку неоднократно. Впервые это случилось, когда Лиза была на третьем месяце беременности.

Про токсичные отношения смотрите в сюжете:

"Я была на третьем месяце беременности. У Марата был гастрольный тур по Германии, он позвонил и сказал: "Приезжайте ко мне с Амели, погуляем". Мы приехали, один день гуляли, потом он отыграл спектакль. После каждого спектакля, особенно на гастролях – застолье... Мы с Амели пошли спать – у нее была комната отдельная. Около 5 утра приходит нетрезвый Марат. Ложится в кровать. Всегда до этого атаковал меня психологически: "Ты такая, ты сякая, ты забеременела — теперь я мучаюсь с тобой, ты некрасивая, вообще люблю другую". Мне хотелось верить, что это пьяный бред. Потому что на утро он говорил, что никого роднее Амели, меня и будущего малыша нет... И вот тут начинается опять все это. Я прошу его помолчать. И беру с полки стакан воды и обливаю его. Это была моя роковая ошибка. Он начал душить. Мне удалось сбежать в другую комнату", – призналась экс-супруга Марата.

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