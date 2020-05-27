Избранница Сергея Жигунова резко прореагировала на свое сходство с Анастасией Заворотнюк

Виктория Ворожбит отрицает, что она копия актрисы

На протяжении всей болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк личная жизнь ее экс-возлюбленного Сергея Жигунова обросла слухами. Более того, поклонники актера нашли сходство во внешности "Няни Вики" и его теперешней возлюбленной – Виктории Ворожбит. Поговаривают, что Сергей разошелся со своей супругой Верой Новиковой и завел роман с журналисткой из Владикавказа.

Анастасия Заворотнюк и Виктория Ворожбит Фото: Instagram

В последнее время общество начало сравнивать Викторию с Анастасией Заворотнюк. Но такое сравнение, похоже, не по душе женщине. На своей странице в Instagram возлюбленная Жигунова весьма резко ответила подписчикам, которые в очередной раз упомянули, что она – копия болеющей раком Заворотнюк.

"Вы ошибаетесь. Я Виктория Ворожбит. Я так не считаю. Я похожа на себя и на маму с отцом. Остальное придумали журналисты", – написала Виктория.

Почему Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме, смотрите в сюжете:

Напомним, что недавно друг Сергея Жигунова раскрыл правду болезненного разрыва актера с Анастасией Заворотнюк.

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