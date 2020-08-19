Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Изменившая имидж Джамала показала новорожденного сына в семейной фотосессии

Сегодня, 10:09

Певица поделилась трогательными кадрами в Instagram

Певица Джамала, которая в конце июня стала мамой во второй раз, сменила имидж и показала своих подросших сыновей. Артистка опубликовала кадры из новой фотосесси в своем Instagram-профиле. Там же она сообщила, что ее младшему сыну уже исполнилось два месяца.

На нежных и трогательных снимках Джамала и ее супруг Бекир держат на руках сыновей: старшего Эмира-Рахмана и младшего, которого назвали Селим-Гирай. В подписи к посту певица рассказала, как быстро, по ее мнению, растут и меняются дети.

Певица Джамала с семьей
Певица Джамала с семьей
Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорожденного. А теперь понимаю! Ведь так отчетливо, такие поразительные перемены, как в первые дни, первые недели и первые месяцы, ты больше и не заметишь. На глазах у тебя вырастает человек...", – написала Джа.

Читайте также:
С мужем и сыновьями: Джамала показала фото выписки из роддома

Она сравнила это с режимом ускоренной съемки: "Это очень похоже на эффект таймлапс. Так на канале Discovery в замедленной съемке показывают, как распускается цветок. Человек меняется, раскрывается у тебя на глазах. Это настолько уникальное событие".

Певица Джамала с сыном
Певица Джамала с сыном
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Примечательно, что звездная мама появилась на фото с длинными волосами, завитыми в легкие кудри. Образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза, а из одежды выбрала розовую накидку с длинными рукавами.

Певица Джамала с мужем и сыновьями
Певица Джамала с мужем и сыновьями
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что первый ребенок Джамалы Эмир-Рахман родился 27 марта 2018 года. В этом году сыну артистки исполнилось 2 года.

Что на карантине делает Джамала, смотрите в сюжете:

Ранее певица Джамала поделилась лайфхаками для перелетов с детьми.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
С мужем и родителями: певица Alyoshа поделилась фото с выписки из роддома Олег Ляшко впервые показал трехмесячного сына: трогательное видео Деми Мур показала редкие архивные фото со старшей дочерью: тогда и сейчас
Джамала певица дети звезд
Реклама

Новости партнеров

54-летний Резников женился на ведущей канала ICTV
54-летний Резников женился на ведущей канала ICTV
Карантин в Украине продлили: известна дата
Карантин в Украине продлили: известна дата
Поплавський розповів про роман з Ані Лорак
Поплавський розповів про роман з Ані Лорак
Медики назвали самый полезный летний овощ
Медики назвали самый полезный летний овощ

Популярные статьи

Сегодня, 10:22Food

Как приготовить самую вкусную кабачковую икру

Сегодня, 07:54Fun

Яблочный Спас-2020: красивые поздравления и открытки

Сегодня, 05:25Events

С Яблочным Спасом: сочные картинки, яркие открытки, эффектные поздравления

Вчера, 17:04Fun

Яблочный Спас 2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Вчера, 16:13Fun

"Корабли-призраки" в проливе Ла-Манш удивили туристов: невероятные фото

Вчера, 14:36Wellness

Сильная магнитная буря августа накроет Землю в ближайшее время

Вчера, 11:16Food

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

Вчера, 11:02Шоу-бизнес

Дочь Андрея Кузьменко в день рождения отца открыла собственное заведение в Киеве

Вчера, 10:35Travel

Куда поехать на День Независимости-2020: увлекательные туры

17 августаШоу-бизнес

Жан-Клод Ван Дамм в Киеве: где и с кем живет актер в столице

17 августаFood

Как запечь яблоки с изюмом и медом

17 августаСтиль

Готовимся к празднику: где купить самую красивую украинскую вышиванку

17 августаFood

Яблочный Спас-2020: что святят на праздник

17 августаАфиша

Ему бы исполнилось 52: лучшие песни и цитаты музыканта Кузьмы Скрябина

17 августаFun

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото

16 августаFood

Домашний соус ткемали на зиму: пошаговый рецепт с видео

Новости партнеров

В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
Як носити маски у спеку - поради інфекціоніста
Як носити маски у спеку - поради інфекціоніста
Не только гаспачо. Простой испанский летний рецепт с помидорами
Не только гаспачо. Простой испанский летний рецепт с помидорами
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
Блогер рассказала, как позировать, чтобы выглядеть идеально
Блогер рассказала, как позировать, чтобы выглядеть идеально
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Торт без выпечки: такой вкуснятины вы еще не пробовали
Торт без выпечки: такой вкуснятины вы еще не пробовали

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять