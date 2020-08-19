Изменившая имидж Джамала показала новорожденного сына в семейной фотосессии

Певица поделилась трогательными кадрами в Instagram

Певица Джамала, которая в конце июня стала мамой во второй раз, сменила имидж и показала своих подросших сыновей. Артистка опубликовала кадры из новой фотосесси в своем Instagram-профиле. Там же она сообщила, что ее младшему сыну уже исполнилось два месяца.

На нежных и трогательных снимках Джамала и ее супруг Бекир держат на руках сыновей: старшего Эмира-Рахмана и младшего, которого назвали Селим-Гирай. В подписи к посту певица рассказала, как быстро, по ее мнению, растут и меняются дети.

Певица Джамала с семьей Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорожденного. А теперь понимаю! Ведь так отчетливо, такие поразительные перемены, как в первые дни, первые недели и первые месяцы, ты больше и не заметишь. На глазах у тебя вырастает человек...", – написала Джа.

Она сравнила это с режимом ускоренной съемки: "Это очень похоже на эффект таймлапс. Так на канале Discovery в замедленной съемке показывают, как распускается цветок. Человек меняется, раскрывается у тебя на глазах. Это настолько уникальное событие".

Певица Джамала с сыном Фото: instagram.com/jamalajaaa

Примечательно, что звездная мама появилась на фото с длинными волосами, завитыми в легкие кудри. Образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза, а из одежды выбрала розовую накидку с длинными рукавами.

Певица Джамала с мужем и сыновьями Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что первый ребенок Джамалы Эмир-Рахман родился 27 марта 2018 года. В этом году сыну артистки исполнилось 2 года.

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