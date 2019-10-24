Известная актриса подала в суд на Харви Вайнштейна

Звезда "Зачарованных" требует от продюсера материальной компенсации

Харви Вайнштейн Фото: Getty Images

Секс-скандал вокруг голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах, получил продолжение. После того, как он уплатил моральную компенсацию своим жертвам, на него в суд подала еще одна известная личность – немецкая актриса Роуз Макгоуэн.

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Как сообщает издание Los Angeles Times, звезда сериала "Зачарованные" обвинила кинопродюсера в попытках заставить ее замолчать, препятствуя публикации мемуаров, в которых актриса детально описала его домогательства. Помимо самого Харви, Роуз также указала имена его адвокатов, которых он нанял, чтобы "нарыть" на нее компромат.

"Харви Вайнштейн смог десятилетиями прикрывать насилие и контроль над женщинами, потому что у него была высококвалифицированная команда, которая работала от его имени, чтобы систематически "затыкать" и дискредитировать своих жертв. Моя жизнь была перевернута их действиями", – заявила актриса.

Актриса Роуз Макгоуэн Фото: Getty Images

В иске упоминаются события 2017 года, когда знаменитость готовила к выпуску свои мемуары. Роуз Макгоуэн требует от ответчиков признания вины и выплаты материальной компенсации.

Накануне Дженнифер Энистон рассказала о неприятном инциденте с Харви Вайнштейном.

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