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Известная актриса получила травмы после падения со сцены

Инна Чурикова срочно госпитализирована

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Фото: facebook.com/IChurikova

Известной актрисе Инне Чуриковой во время спектакля "Старая дева" в театре "Русская песня" стало плохо, она оступилась и упала со сцены. 

Недавно в больницу также попала певица Екатерина Бужинская. Детали смотрите в сюжете:

Как сообщает StarHit, спектакль не прервали, но после него Инну срочно госпитализировали. Позже стало известно, что Чурикову на машине скорой помощи доставили в Институт Склифосовского. Там врачи обнаружили, что у актрисы сломаны два ребра. Сейчас звезда театра находится в тяжелом состоянии. 

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Это уже не первый случай, когда Инне стало плохо в театре. Пару лет назад актрисе вызывали скорую помощь в Театр наций, где она играла королеву Великобритании Елизавету II. 

Отметим, что 75-летняя актриса Инна Чурикова известна благодаря ролям в спектаклях и фильмах таких, как: "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Идиот".

Напомним, что 6 июня в Москве экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного. Актеру стало плохо, а его давление резко упало - до критического минимума. Панкратов-Черный был срочно переведен в реанимацию.

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Источник: starhit.ru
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