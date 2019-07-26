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Известная актриса Сэльма Блэр без волос показала, как борется с недугом: фото

Артистка побрилась налысо после интенсивного курса лечения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:13
Сэльма Блэр
Сэльма Блэр
Фото: Getty Images

47-летняя американская актриса Сэльма Блэр уже продолжительное время борется с серьезным недугом – рассеянным склерозом. Об этом звезда рассказала в прошлом году. А на днях Сэльма Блэр на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует без волос с велосипедом для ходьбы. Таким образом актриса сообщила, что закончила интенсивный курс лечения и покидает клинику.

"Сегодня знаменательный день. Обо мне больше не будет заботиться невероятная команда медсестер, техников и доктор, который верит в мое исцеление так же, как и я. Это было и остается процессом. У меня ослабленный иммунитет, по крайней мере, будет таким в течение следующих трех месяцев. Поэтому никаких поцелуев, пожалуйста. Я хотела убедиться, что любые осложнения, которые могут возникнуть, будут моим личным делом. И мы блестяще справились. Я благодарю всех вас за вашу любовь и поддержку", – пишет Сэльма Блэр.

Сэльма Блэр
Сэльма Блэр
Фото: instagram.com/selmablair

Кроме того, артистка дала большое интервью People, в котором раскрыла подробности болезни.

"У меня постоянно возникает рвотный рефлекс", – говорит Сэльма. Тем не менее, звезда собирается праздновать свои победы, какими бы маленькими они ни были. "Я праздную все! Если я приму душ, если нанесу подводку для глаз", – добавляет она со смехом.

Ранее мы также писали, что Кейт Миддлтон обвинили в использовании ботокса. Кенсингтонский дворец уже прокомментировал информацию.

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