Известная американская певица рассталась с бойфрендом-миллиардером – СМИ

Аврил Лавин разорвала двухлетние отношения

Аврил Лавин и Филлип Сарофим Фото: Getty Images

Известная американская певица Аврил Лавин рассталась со своим возлюбленным – сыном техасского миллиардера Филлипом Сарофимом.

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Как сообщает издание E! News, информацию о расставании подтвердили инсайдеры из близкого окружения певицы. Причины разрыва отношения звезда пока не называет, собственно, как и то, кто выступил инициатором расставания. На своей странице в Instagram Аврил Лавин опубликовала серию снимков с праздничной вечеринки по случаю дня рождения друга. Многие поклонники посчитали, что звезда совсем не унывает после расставания.

INSTAGRAM

Отметим, что Аврил Лавин и миллиардер Филлип Сарофим начали встречаться в феврале 2018 года. В первые недели отношений мужчина пригласил возлюбленную на отдых в Италию, откуда пара публиковала романтические фото.

INSTAGRAM

Напомним, Аврил Лавин рассказала, как боролась с болезнью Лайма. В прошлом году Аврил выпустила первый за пять лет альбом.

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