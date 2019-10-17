Известная голливудская актриса госпитализирована после ДТП

Автомобиль Хелен Хант во время ДТП перевернулся

Хелен Хант Фото: Getty Images

Известная голливудская актриса и обладательница "Оскара" Хелен Хант срочно госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса. До этого в аварию попал актер Джордж Клуни.

Также недавно актер Кевин Харт попал в аварию неподалеку от Малибу. Детали в сюжете:

По информации TMZ, 56-летняя кинозвезда попала в аварию, в результате чего автомобиль перевернулся. Сразу после ДТП Хелен Хант была экстренно госпитализирована в медицинский центр Беверли-Хиллса. После осмотра врачей актриса покинула медицинское учреждение самостоятельно.

Как рассказали представители оскароносной актрисы, Хелен не получила значительных повреждений.

Отметим, что 56-летняя Хелен Хант является лауреатом четырех премий "Эмми", трех "Золотых глобусов" и одного "Оскара". Она известна по таким фильмам, как "Лучше не бывает", "Изгой" и "Заплати другому". Артистка также снялась в сериалах "Друзья" и "Без ума от тебя".

Напомним, ранее срочно госпитализировали годовалую дочь Кайли Дженнер. У малышки Сторми была сильная аллергическая реакция.

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