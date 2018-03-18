Известная модель похвасталась очень откровенным личным фото

Американская модель и актриса Эмили Ратажковски (Ратаковски), которая недавно вышла замуж за актера Себастьяна Бир-Маккларда, порадовала поклонников пикантным фото.

Модель разместила на своей странице в Instagram снимок, сделанный со спины в ванной комнате.

На фото девушка демонстрирует свои упругие ягодицы и обнаженную грудь, которую видно в зеркальном отражении.

Отметим, что всего за сутки пикантный кадр модели собрал более миллиона лайков. Поклонники в комментариях восторгаются формами девушки.

Напомним, ранее топ-модель и "ангел" Victoria’s Secret полностью разделась на пляже.

Жасмин Тукс порадовала поклонников "голыми" фото в Instagram. На снимках модель лежит на пляже полностью обнаженная.

В модельном бизнесе Тукс с 15 лет. Девушка оказалась на подиуме благодаря матери, которая работает стилистом. На международном подиуме дебютировала в 2011 году на показе DKNY, в этом же году попала на обложку журнала Vogue Италия.

Иакже ранее модель Рози Хантингтон-Уайтли разместила архивное "голое" фото.

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