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Известная модель выпала из окна в Москве: появились неожиданные детали инцидента

Ксения Пунтус после падения ничего не помнит, кроме своего имени

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Ксения Пунтус
Ксения Пунтус
Фото: Instagram

11 января в центре Москвы из окна выпала российская модель Ксения Пунтус. На данный момент 21-летней знаменитости сделали операцию, но она все же находится в тяжелом состоянии. У модели диагностировали вывих бедра, ушиб позвоночника, таза, легких, а также черепно-мозговую травму. К слову, ранее известную модель-трансгендера нашли мертвой в ее доме в Мексике.

В этом видео смотрите о трагической гибели модели Иванны Смит:

Как позже оказалось, девушка находилась в гостях у внука именитого режиссера Никиты Михалкова — Андрея Бакова. Там парень устроил вечеринку, после чего из третьего этажа и выпала Ксения.

По информации Telegram-канала 112, в момент, когда в квартиру пришла полиция, Андрей Баков спал и о случившемся узнал от правоохранителей. Пострадавшую девушку на тротуаре нашел дворник. По его словам, модель была в сознании и сама попросила о помощи.

INSTAGRAM

Но позже подруга Пунтус – модель Алеся Кафельникова сделала громкое заявление. Она уверена, что Ксению покалечили еще на вечеринке, а потом привезли к подъезду внука Михалкова уже с травмами. Такое предположение она сделала на своей странице в Instagram, раскрыв неожиданные детали происшествия.

"Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, где она якобы выпала. У нее сломаны ноги, ребра. Нашел ее дворник, он же вызвал "скорую". Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают. Якобы ее отвезли домой к парню и на этом все. Очень жаль, молимся за нее. Ксюша ничего не помнит, кроме своего имени", – написала Кафельникова.

В свою очередь, семья Михалковых и 19-летний наследник инцидент не комментируют. Андрей заблокировал свои страницы в социальных сетях. Его мать Анна Михалкова также закрыла возможность оставлять комментарии.

Напомним, ранее сообщалось, что бразильская модель Каролин Биттенкурт утонула, пытаясь спасти своих собак.

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